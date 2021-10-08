Altın fiyatları ne kadar? Gram altın yükselecek mi, düşecek mi? İşte bugünkü yarım, çeyrek, tam altın fiyatları ve canlı altın piyasası

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 818,00 lira, Cumhuriyet altını 3.349,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 yükselişle 505,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 502,00 502,20 505,00 505,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.310,00 3.331,00 3.328,00 3.349,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 458,00 462,00 460,50 464,50
Lira(Tam) Ziynet 3.234,00 3.254,00 3.252,00 3.272,00
Yarım Ziynet 1.617,00 1.627,00 1.626,00 1.636,00
Çeyrek Ziynet 809,00 814,00 813,00 818,00