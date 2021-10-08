Altın fiyatları ne kadar? Gram altın yükselecek mi, düşecek mi? İşte bugünkü yarım, çeyrek, tam altın fiyatları ve canlı altın piyasası

GRAM ALTINDA SON DURUM Altının gram fiyatı, dolar kurunda bir süredir yaşanan yatay seyrin etkisiyle dar bantta hareket ederken; dolar kurunda bugün yaşanan hareketlenmeyle beraber 506 lira seviyesine kadar yükselerek 8 Temmuz tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.



Gram Altın bugünkü işlemlerde yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesine tırmanırken, gün içerisinde en düşük 499 lira seviyesini görmüştü. Gram altın şu dakikalarda ise yüzde 0,88 oranında yükselişle 504 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 822 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 345 liradan işlem görüyor.