Altın fiyatları ne kadar? Faiz kararı altın fiyatlarını düşürür mü? Uzmanların altın fiyatları yorumları…

Gram altın cephesinde ise ons altına ilaveten perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı sonrasında dolar/TL kurunun izleyeceği yön belirleyici olacak. Piyasanın beklenti içerisinde olduğu 400-450 baz puan (bps) artırım gelirse dolar/TL kuru 7.70 TL’nin altına inecektir ve bu da gram altını 460 TL’nin altına çekebilir. Piyasanın beklentisinin karşılanmadığı durumda ki bu ya faizi aynı seviyede tutmak ya da 100-250 bps artırım yapmak olur; bu durumda da dolar/TL kuru 7.85 TL seviyelerine hareketlenir ve gram altın da bu doğrultuda 473 TL üzerini test eder. Neticede gram altın yatırımcılarının TCMB faiz kararına göre pozisyonlarını almalarını belirtiyor ve takip etmeleri gereken kırılma seviyeleri olarak aşağıda 460 TL, yukarı yönde de 473 TL olarak öneriyorum.