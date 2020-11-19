Altın fiyatları ne kadar? Faiz kararı altın fiyatlarını düşürür mü? Uzmanların altın fiyatları yorumları…
Altın fiyatları, Merkez Bankası faiz kararı öncesinde yatırımcıların ana gündem konularından biri oldu. Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı sonrasında dolar/TL kurunun yanı sıra altın fiyatlarının izleyeceği yön belirleyici olacak. Peki, Altın fiyatları Merkez Bankası faiz kararı öncesinde ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları verileri…
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Altın fiyatlarındaki anlık değişimleri yakından takip eden binlerce yatırımcı Merkez Bankası’nın kasım ayı faiz kararına odaklandı. Altının gram fiyatı, dün güne yükselişle başlaması ardından gün sonunda 470 TL’den işlem görüyordu. Merkez Bankası faiz kararı öncesinde altın fiyatlarının son durumunu değerlendiren Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy“Piyasanın beklenti içerisinde olduğu 400-450 baz puan (bps) artırım gelirse dolar/TL kuru 7.70 TL’nin altına inecektir ve bu da gram altını 460 TL’nin altına çekebilir.” İfadelerini kullandı. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? İşte gram, çeyrek ve yarım altın başta olmak üzere tüm altın türlerinin alış-satış fiyatları...
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Gram altın şu dakikalarda 462 TL'den satılırken, 753,20 TL'den alınan çeyrek altın 766,70, 1.506,30 TL'den alınan yarım altın 1.531,20 TL'den, 3.012,20 TL'den alınan cumhuriyet altını ise 3.050,20 satışa sunuluyor.
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DÜNKÜ KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da 470,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 470,40 liradan, 3 bin 99 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 120 liradan, 429 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 433 liradan, 3 bin 28 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 48 liradan, bin 514 liradan alınan Yarım Ziynet bin 524 liradan ve 757 liradan alınan Çeyrek Ziynet 762 liradan satıldı.
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Altın fiyatlarındaki anlık değişimleri, uzmanların altın fiyatlarına yönelik beklentilerini ve öngörülerini bigpara üzerinden kolayca takip edebilir, altın fiyatlarındaki değişimlere göre alım-satım kararı verebilirsiniz.
GRAM ALTIN YATIRIMCILARI BU SEVİYELERİ TAKİP ETSİN Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Hafta başından bu yana ons altın cephesinde 1900 dolar psikolojik direncini takip ediyoruz. Dolar endeksinin düşüş trendi devam ediyor ve hafta kapanışını büyük olasılıkla mevcut seviyelerinden yukarı yönlü bir tırmanma ile yapmayacağı için hafta kapanışına kadar 1900 dolar direncinin çalışmasını bekliyoruz.
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Euro/dolar paritesini de bir gösterge olarak alacak olursak 1.18 seviyelerinin altına inmediği müddetçe ons altın tarafında orta vadede 1900 dolar üzerini muhtemelen göremeyeceğiz.
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Gram altın cephesinde ise ons altına ilaveten perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı sonrasında dolar/TL kurunun izleyeceği yön belirleyici olacak. Piyasanın beklenti içerisinde olduğu 400-450 baz puan (bps) artırım gelirse dolar/TL kuru 7.70 TL’nin altına inecektir ve bu da gram altını 460 TL’nin altına çekebilir. Piyasanın beklentisinin karşılanmadığı durumda ki bu ya faizi aynı seviyede tutmak ya da 100-250 bps artırım yapmak olur; bu durumda da dolar/TL kuru 7.85 TL seviyelerine hareketlenir ve gram altın da bu doğrultuda 473 TL üzerini test eder. Neticede gram altın yatırımcılarının TCMB faiz kararına göre pozisyonlarını almalarını belirtiyor ve takip etmeleri gereken kırılma seviyeleri olarak aşağıda 460 TL, yukarı yönde de 473 TL olarak öneriyorum.