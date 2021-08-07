Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın ve 1 gram altın bugün kaç TL? 7 Ağustos canlı ve anlık altın fiyatları!

ALTIN HAFTAYI NE KADARDAN KAPATMIŞTI? Cuma günü Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,89 kayıpla 488,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,89 azalışla 3.241,00 liraya geriledi. Geçen hafta 799,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 792,00 liraya düştü.



İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 792,00 lira, Cumhuriyet altını 3.241,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 488,80 liradan işlem gördü.



Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: