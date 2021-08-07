Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın ve 1 gram altın bugün kaç TL? 7 Ağustos canlı ve anlık altın fiyatları!
Altın fiyatları canlı altın fiyatları takibi ekranından piyasalarda hafta boyu hareket etti. Piyasaların kapandığı cuma günü altının gram satış fiyatı yüzde 0,89 değer kaybetti. Geçen hafta 799,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 792,00 liraya düştü. Gram altın, çeyrek altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası yatırımcılar 7 Ağustos altın fiyatlarına odaklandı. Altının ons fiyatının son bir aydır 1.790-1.830 bandında dalgalı bir seyir izlediğine analistler dikkati çekti. Peki, altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın ve 1 gram altın bugün kaç TL? İşte, 7 Ağustos altın fiyatlarında son durum bilgisi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Altın fiyatlarında son durum 7 Ağustos Cumartesi günü belli oldu. Ons altındaki düşüş altın fiyatlarına olumsuz yansırken şu dakikalarda altının gram fiyatı 488,08'den alınıp 488,35 TL'den satılıyor. İç piyasalarda altın türleri ons fiyatından da etkilendi. 792 lira olarak satış bulan çeyrek altın fiyatları 810,00 TL'den satılıyor.
2
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
7 Ağustos Cumartesi günü gram altının alış fiyatı 488,08 TL, satış fiyatı ise 488,35 TL oldu.
Cuma günü Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,89 kayıpla 488,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,89 azalışla 3.241,00 liraya geriledi. Geçen hafta 799,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 792,00 liraya düştü.
İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 792,00 lira, Cumhuriyet altını 3.241,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 488,80 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: