Altın fiyatları bugün (4 Aralık) ne kadar | CANLI gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? Ons altın 1700 liranın üstünde... İşte son durum

Altının ons fiyatı yaklaşık 1 ayın en düşük seviyelerindeki hareketini sürdürürken; fiyatlar ABD Merkez Bankası (Fed) odaklı hareketini sürdürüyor. Fed'in varlık alımı azaltım hızını artırması ve dolayısıyla faiz artırım takvimini öne çekebilecek olması piyasalar üzerinde direkt etkili olacaktır. Böyle bir durumun dolar endeksini güçlendirmesi ters korelasyon etkisiyle de ons altın fiyatlarını aşağı çekmesi bekleniyor. Fed'in varlık alım azaltım hızını artırması ons altın fiyatları üzerinde etkili olacakken, Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, "Bugün güçlü gelecek bir istihdam verisi sonrasında Fed’in aralık ayındaki toplantısında varlık azaltım hızını artırması çok daha yüksek bir ihtimal olacaktır" dedi.



ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?



1 GRAM ALTIN BUGÜN KAÇ TL?



Gram altın satış fiyatı şuan 779 liradan alınıp 780 lira civarında satılıyor.



ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?



Çeyrek altının alış fiyatı 1.236 lira olurken, 1.266 lira civarında satılıyor.



YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?



Yarım altının alış fiyatı 2.477 lira olurken, 2.541 lira seviyesinde satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?



Cumhuriyet altının alış fiyatı 4.950 liradan işlem görürken, 5.047 liradan satılıyor.



22 AYAR BİLEZİK GRAM SATIŞ FİYATI NE KADAR?



22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 714 lira olurken 701 liradan geri alınıyor.