Altın fiyatları ne kadar? 2020 Altın yorumları: Çeyrek altın ve gram altın canlı ve anlık takip ekranı

Altının ons fiyatı nisanı 2012'den bu yana en yüksek seviye olan 1.700 doların üzerinde tamamlarken, altın fiyatları neredeyse bütün major para birimlerinde rekor seviyelere ulaştı.



Martta yatırımcıların teminat kapatmak için altın satmak zorunda kalması nedeniyle günlük 236 milyar dolara çıkan işlem hacmi ise nisanda 2019'daki ortalama seviyelere inerek 140 milyar oldu.



Altın fiyatlarında martta gözlemlenen oynaklıkta önemli derecede azalma gözlenmesine rağmen, nisanda tarihsel ortalamalara göre görece yüksek seyretmeye devam etti.



Nisan'da tahvil ve pay piyasalarında önemli ralliler yaşanırken, altın yüzde 11'lik artışla birçok varlıktan daha iyi performans gösterdi. ABD'de işlem gören S&P 500 endeksi 1987'den bu yana en iyi aylık performansını sergilemesine karşın yatırımcılar hala yüksek seviyelerde seyreden oynaklık riskiyle karşı karşıya bulunuyor.