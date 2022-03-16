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Altın fiyatları ne kadar? 16 Mart canlı anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları

#Altın Fiyatları#Altın Fiyatı#Çeyrek Altın

Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altında yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar alım-satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Bu hafta yapılacak olan FED faiz toplantısının ardından açıklanacak olan karar altın fiyatlarını etkileyecek. FED’in faiz artırımlarına bu ay başlaması bekleniyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar?

1/4Altın fiyatları ne kadar 16 Mart canlı anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları 16 Mart itibari ile araştırılıyor. Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yakından takip ediliyor. Altının ons fiyatı aralıksız 3 gündür düşüşünü sürdürürken; bu düşüşte ABD tahvil faizlerinin yükselişi etkili oluyor. Fed’in 25 baz puanlık faiz artışına gitmesine piyasalar tarafından kesin gözüyle bakılıyor. Gram altın bugün 907,36 liradan alınıyor ve 907,48 liradan satılıyor.

2/4ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 907,36 liradan alınıyor ve 907,48 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.471,00 liradan alınıyor, 1.489,00 liradan satılıyor.

3/4Altın fiyatları ne kadar 16 Mart canlı anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.950,00 liradan alınıyor, 2.979,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.882,00 liradan alınıyor, 5.938,00 liradan satılıyor.

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4/4GÖZLER FED TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

GÖZLER FED TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

Altının ons fiyatı aralıksız 3 gündür düşüşünü sürdürürken; bu düşüşte ABD tahvil faizlerinin yükselişi etkili oluyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün yüzde 2,16 seviyesine kadar yükselerek, Haziran 2019 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; ABD tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatlarını baskılıyor. Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed), yarın Türkiye saati ile 21.00’de açıklayacağı faiz kararı da altın fiyatlarını baskılıyor. Fed’in 25 baz puanlık faiz artışına gitmesine piyasalar tarafından kesin gözüyle bakılırken; toplantı sonrasında TSİ 21:30’da Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasında vereceği mesajlar piyasalar açısından kritik olacak.

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