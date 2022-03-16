Altın fiyatları ne kadar? 16 Mart canlı anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları

GÖZLER FED TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

Altının ons fiyatı aralıksız 3 gündür düşüşünü sürdürürken; bu düşüşte ABD tahvil faizlerinin yükselişi etkili oluyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün yüzde 2,16 seviyesine kadar yükselerek, Haziran 2019 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; ABD tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatlarını baskılıyor. Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed), yarın Türkiye saati ile 21.00’de açıklayacağı faiz kararı da altın fiyatlarını baskılıyor. Fed’in 25 baz puanlık faiz artışına gitmesine piyasalar tarafından kesin gözüyle bakılırken; toplantı sonrasında TSİ 21:30’da Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasında vereceği mesajlar piyasalar açısından kritik olacak.