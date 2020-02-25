Altın fiyatları için uzman yorumları nedir? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 2020 Canlı ve güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu internette sıklıkla araştırılırken, konu hakkında uzman görüşleri de vatandaşların merak ettiği konular arasında. Çeyrek altın ve gram altın değerlerinde gün içerisinde değişen fiyatları canlı ve güncel olarak altın fiyatları sayfamızdan takip edebilirsiniz. Peki altın piyasasında son durum nedir? İşte çeyrek altın, gram altın ve diğer yatırım altınlarında son değerler
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Altının ons fiyatı ise dün Asya piyasalarında son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 1.685 dolar seviyesini görmesi sonrasında yeni güne, 1.648,91 dolar seviyesinde başladı. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 'altın almalı mı, satmalı mı?' kararları için altın fiyatlarındaki son durumu inceliyor. İşte anlık, canlı gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatı...r
25 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI GÜNCEL BİLGİLER
Altının gram satış fiyatı haftanın ikinci gününe düşüşle giriş yaptı ve 322 lira seviyesinde işlem görmeye başladı. Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değerleri değişti.
Anlık ve canlı altın fiyatları bilgileri için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, 330,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, bugün de değer kazanmaya devam ediyor. Ellerinde altın olan vatandaşlar ile yatırımlarını altına yönlendirmek isteyen yatırımcılar, öğle saatleri ile birlikte altın piyasalarındaki son durumu, altının gramının ne kadardan alıcı bulduğunu ve çeyrek altının ne kadardan alıcı bulduğunu araştırıyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek, gram, tam ve yarım altın ne kadar oldu?
İstanbul Kapalıçarşı’da 322 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 322 liradan, 2 bin 202 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 193 liradan, 295 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 304 liradan, 2 bin 267 liradan alınan reşat 2 bin 234 liradan, bin 62 liradan alınan Yarım Ziynet bin 89 liradan satılıyor.
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Altın almalı mı, satmalı mı?
Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün yorumu şu şekilde; Gram altında son günlerde yukarı yönde sert hareketler görmekteyiz. Bu yükselişin iki sebebi var. İlki ons altın fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesi, ikincisi ise dolar kurunun 6.10 TL seviyelerini test etmesi...
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Ons altının yükselişinde açıkçası somut bir sebep göremiyorum. Dolar endeksinin ve küresel risk iştahının kuvvetli olduğu bu süreçte güvenli liman olan ons altının yükselmesinin altında şu anlık temel bir sebep gözükmemekte. Bu nedenle ons altındaki yükselişlere temkinli yaklaşıyorum.
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Dolar kuru ise yukarı yönde eğilimine devam ediyor. Bu yükseliş iki sebepten kaynaklanıyor. İlki doların küresel bazda güçlü olması. Dolar sadece TL’ye karşı değil, neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kazanıyor. Euro/dolar paritesinin 1.11 seviyelerinden 1.07 seviyelerine geldiği bu süreçte dolar kurunun yükselmesi de gayet olağan bir durum.
Ancak TL’nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre biraz daha zayıf seyrettiğini görmekteyiz. Burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yukarı yöndeki kıpırdanmaya rağmen faiz indirimlerine devam ediyor olması ve bu durumun TL’nin reel getirisine ilişkin endişeleri artırması etkili olmaktadır.
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Ons altında 1612/1620 dolar bandını önemli direnç bölgesi olarak izliyorum. Bu bölgede yükselişler zayıflayabilir.
Dolar kurunda ise uzun süredir takip ettiğimiz yükseliş kanalı devam ediyor. Bu kanalın dip noktası 5.90 TL'den geçiyor. Yani dolar kuru 5.90 TL altına inmediği sürece teknik olarak yukarı yöndeki potansiyeli sürecektir. 6.20 TL civarını bu aşamada takip ediyoruz.
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Gram altın özelinde ise yükseliş eğimi korunuyor. Orta-uzun vade bu eğilimin devamını bekliyorum. Burada geri çekilmelerin alım fırsatı vereceğini daha önceki yazılarımızda ifade etmiştik. Bu nedenle olası kar satışları yeniden alım fırsatı verebilir. Teknik olarak ilk önemli destek 306 TL seviyesinde gözüküyor. Yukarıda ise 317 TL seviyesini takip ediyoruz. Bu eşik geçilirse 330 TL’ye doğru alım görebiliriz.
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2020 CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ
Altın fiyatları gün içinde sıklıkla değer değişikliği yaşarken, yatırımcılar altın fiyatlarını canlı ve anlık olarak takip etmek istiyorlar. Aşağıda linkten hem grafikler eşliğinde hem de saatlik dilimler halinde altın fiyatlarını canlı olarak takip edebilirsiniz
Gram altın 6 Şubat tarihinde 301 lira seviyesinde işlem görüyordu. Koronavirüs salgını ve jeopolitik etkiler, döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olan altına yatırım yapmaya başlamıştı. 24 Şubat’ta ise altın tüm tarihi rekorlarını kırarak 334 liraya yükseldi. Böylece 19 günde altın fiyatları yüzde 10 oranında prim yaptı. ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ TRENDİ SÜRÜYOR Rıdvan Baştürk - Özel Fon Yöneticisi Pazar gece açılışından bu yana tüm küresel piyasalarda çok yüksek bir volatilite izliyoruz. Bunun temel sebebi ise Corona virüsün Avrupa’yı ciddi şekilde tehdit etmesi ve İtalya’da 7 kişinin ölmesi. Pazar gece açılışında bu durumdan dolayı riskli varlıklardan kaçış, güvenli limanlara giriş yaşandı ve hem ons altın hem de dolar kurundaki yükseliş nedeniyle gram altın çok sert yükseldi. Bu sabah ise geri çekilmelerin yaşandığını görmekteyiz. Dünkü sert hareketlerin ardından bir düzeltme çabası olarak görebiliriz bunu. Haber bazlı gelişmelerin olduğu yerde işlem yapmak her zaman risklidir. Çünkü bir haberler yükselen bir enstrüman aynı haberler düşebilir. Bu nedenle burada ana görünümleri takip etmek gerekiyor. Virüs riski ciddi şekilde masada duruyor. Asya ülkelerinde ekonomik görünümler sıkıntılı. Buna Avrupa da eklenecek gibi duruyor. Bu nedenle riskli varlıklar yerine güvenli varlıklar cazip kalmaya devam edebilir. Ons altında bugün gelen kar satışlarının ardından yeni bir yükseliş ivmesi görebiliriz. Kısa vadede 1630 dolar üzerinde kalınması yeniden 1660 dolar hareketini getirebilir. Diğer taraftan dolar kurunda da yukarı yönde ivmelenme sürüyor. Dün 6.16 TL seviyeleri görüldükten sonra bugün 6.06 TL'ye kadar kar satışı geldi ancak destek noktalarından tekrar yükseldi ve 6.10 TL üzerinden işlem görüyor. Burada yukarı yönde momentumun devam ettiğini görmekteyiz. Gram altında da bu kapsamda sert hareketler var. Özellikle gram tarafında günlük al-sat’lar yerine orta-uzun vade yatırım tercihi her zaman daha sağlıklı. Bu nedenle kısa süreli düşüşler olsa da orta-uzun vade yukarı yönde görünümün devamını bekliyorum. Teknik olarak yükselen trend sürüyor. Ana destek 307 TL seviyesinde yer alıyor. Buraya kadar kademeli alım fırsatları takip edilebilir. 318 TL, 309 TL ve 307 TL seviyeleri kademeli destekler olarak izlenebilir. Son tepe nokta olan 334 TL ise psikolojik eşik olarak göz önünde bulundurulmalı.