Altın fiyatları için uzman yorumları nedir? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 2020 Canlı ve güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARINDA SON YORUMLAR

19 GÜNDE YÜZDE 10 KAZANDIRDI



Gram altın 6 Şubat tarihinde 301 lira seviyesinde işlem görüyordu. Koronavirüs salgını ve jeopolitik etkiler, döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olan altına yatırım yapmaya başlamıştı.

24 Şubat’ta ise altın tüm tarihi rekorlarını kırarak 334 liraya yükseldi. Böylece 19 günde altın fiyatları yüzde 10 oranında prim yaptı.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ TRENDİ SÜRÜYOR

Rıdvan Baştürk - Özel Fon Yöneticisi

Pazar gece açılışından bu yana tüm küresel piyasalarda çok yüksek bir volatilite izliyoruz. Bunun temel sebebi ise Corona virüsün Avrupa’yı ciddi şekilde tehdit etmesi ve İtalya’da 7 kişinin ölmesi. Pazar gece açılışında bu durumdan dolayı riskli varlıklardan kaçış, güvenli limanlara giriş yaşandı ve hem ons altın hem de dolar kurundaki yükseliş nedeniyle gram altın çok sert yükseldi. Bu sabah ise geri çekilmelerin yaşandığını görmekteyiz. Dünkü sert hareketlerin ardından bir düzeltme çabası olarak görebiliriz bunu.

Haber bazlı gelişmelerin olduğu yerde işlem yapmak her zaman risklidir. Çünkü bir haberler yükselen bir enstrüman aynı haberler düşebilir. Bu nedenle burada ana görünümleri takip etmek gerekiyor. Virüs riski ciddi şekilde masada duruyor. Asya ülkelerinde ekonomik görünümler sıkıntılı. Buna Avrupa da eklenecek gibi duruyor. Bu nedenle riskli varlıklar yerine güvenli varlıklar cazip kalmaya devam edebilir.

Ons altında bugün gelen kar satışlarının ardından yeni bir yükseliş ivmesi görebiliriz. Kısa vadede 1630 dolar üzerinde kalınması yeniden 1660 dolar hareketini getirebilir.

Diğer taraftan dolar kurunda da yukarı yönde ivmelenme sürüyor. Dün 6.16 TL seviyeleri görüldükten sonra bugün 6.06 TL'ye kadar kar satışı geldi ancak destek noktalarından tekrar yükseldi ve 6.10 TL üzerinden işlem görüyor. Burada yukarı yönde momentumun devam ettiğini görmekteyiz.

Gram altında da bu kapsamda sert hareketler var. Özellikle gram tarafında günlük al-sat’lar yerine orta-uzun vade yatırım tercihi her zaman daha sağlıklı. Bu nedenle kısa süreli düşüşler olsa da orta-uzun vade yukarı yönde görünümün devamını bekliyorum. Teknik olarak yükselen trend sürüyor. Ana destek 307 TL seviyesinde yer alıyor. Buraya kadar kademeli alım fırsatları takip edilebilir. 318 TL, 309 TL ve 307 TL seviyeleri kademeli destekler olarak izlenebilir. Son tepe nokta olan 334 TL ise psikolojik eşik olarak göz önünde bulundurulmalı.