Altın fiyatları haftanın son işlem gününde ne kadar oldu? 26 Mart Ons, gram ve çeyrek altın alış-satış fiyatları
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yatırımcıların ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Piyasaların durumuna göre, yatırım yapacak olanlar veya var olan altın yatırımlarına yöne vermek isteyenler, güncel fiyatları yakından takip ediyor. Analistler, yurt içinde altının gram fiyatının, dolar kurundaki dengelenme neticesinde daha dar bir bantta hareket edebileceğini, ons altının ise 1.720-1.750 bandındaki seyrinin kırılma yönüne göre şekillenebileceğini söylemişti. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek ve yarım altın alış-satış fiyatları ne kadar?
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Yeni günün ilk dakikalarında altının ons fiyatı, yüzde üç düşüşle 1,726 dolar seviyesinde bulunuyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 400 lira seviyesinde geri alınırken, 404 lira seviyesinde satılıyor.
Çeyrek altının satış fiyatı 732 liradan işlem görürken, 717 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1.464 liradan işlem görürken, 1.424 liradan geri alınıyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da 443 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 443,20 liradan, 2 bin 920 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 941 liradan, 404 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 408 liradan, 2 bin 853 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 873 liradan, bin 427 liradan alınan Yarım Ziynet bin 437 liradan ve 714 liradan alınan Çeyrek Ziynet 719 liradan satıldı.
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Analistler, yurt içinde altının gram fiyatının, dolar kurundaki dengelenme neticesinde daha dar bir bantta hareket edebileceğini, ons altının ise 1.720-1.750 bandındaki seyrinin kırılma yönüne göre şekillenebileceğini söyledi.