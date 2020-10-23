Ekonomi Haber Giriş: 23 Ekim 2020 - 18:06 | 23 Ekim 2020 - 18:06

Altın fiyatları haftanın son gününe kadar oldu? 23 Ekim (bugün) ons, gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları canlı takip ekranı - Altın yorumları

Altın fiyatları ne kadar? sorusu haftanın son işlem gününde yatırımcıların en fazla yanıt aradığı konulardan oldu. Güvenli liman olarak gördükleri altın fiyatlarındaki değişikliklere göre, alım-satım kararı verecek olan yatırımcılar, altın fiyatlarının güncel durumunu anbean takip ediyor. Sabah saatlerinde, altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 488,5 liradan işlem gördü. Altın fiyatları hafta sonu öncesi piyasaları yükselişle kapattı. İşte, ons, gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları canlı takip ekranı ve uzmanların altın yorumları.