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HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları haftanın son gününe kadar oldu? 23 Ekim (bugün) ons, gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları canlı takip ekranı - Altın yorumları
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 23 Ekim 2020 - 18:06 | 

Altın fiyatları haftanın son gününe kadar oldu? 23 Ekim (bugün) ons, gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları canlı takip ekranı - Altın yorumları

Altın fiyatları ne kadar? sorusu haftanın son işlem gününde yatırımcıların en fazla yanıt aradığı konulardan oldu. Güvenli liman olarak gördükleri altın fiyatlarındaki değişikliklere göre, alım-satım kararı verecek olan yatırımcılar, altın fiyatlarının güncel durumunu anbean takip ediyor. Sabah saatlerinde, altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 488,5 liradan işlem gördü. Altın fiyatları hafta sonu öncesi piyasaları yükselişle kapattı. İşte, ons, gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları canlı takip ekranı ve uzmanların altın yorumları.

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Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de ilgi görmeye devam ediyor. Yatırım altın fiyatlarının hareketliliğini yakından takip eden vatandaşlar, canlı altın verileri sayfalarını inceliyor. Dün güne düşüşle başlayan gram altın,487 liradan işlem görüyor. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durumu ve gram altın, çeyrek altın , yarım altın fiyatları canlı takip ekranı…

2ALTIN FİYATLARI HAFTAYI NASIL KAPATTI
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ALTIN FİYATLARI HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 488,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 488 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 488,20 liradan, 3 bin 216 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 237 liradan, 445 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 449 liradan, 3 bin 143 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 163 liradan, bin 571 liradan alınan Yarım Ziynet bin 581 liradan ve 786 liradan alınan Çeyrek Ziynet 791 liradan satıldı.

3ALTIN FİYATLARININ DÜNKÜ KAPANIŞI
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ALTIN FİYATLARININ DÜNKÜ KAPANIŞI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 484,80 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 484, 60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 484,80 liradan, 3 bin 193 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 214 liradan, 442 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 446 liradan, 3 bin 121 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 141 liradan, bin 560 liradan alınan Yarım Ziynet bin 570 liradan ve 780 liradan alınan Çeyrek Ziynet 785 liradan satıldı.

4GRAM ALTIN
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GRAM ALTIN

ALIŞ: 487,40
SATIŞ: 487, 48

5ÇEYREK ALTIN
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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 789,80
SATIŞ: 798,30

6YARIM ALTIN
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YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.579,20
SATIŞ: 1.596,20

7CUMHURİYET ALTINI
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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:3.159,60
SATIŞ: 3.181,30

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Altın fiyatlarındaki anlık değişimleri, uzmanların altın fiyatlarına yönelik beklentilerini ve öngörülerini bigpara üzerinden kolayca takip edebilir, altın fiyatlarındaki değişimlere göre alım-satım kararı verebilirsiniz.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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