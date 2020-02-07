Altın fiyatları haftanın son gününde ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları haftanın başından bu yana ilgi görmeye devam ediyor. Başta gram ve çeyrek olmak üzere tüm altın yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen veya düğün-nişan gibi organizasyonlar için altın alacak olan vatandaşlar piyasalardaki son durumu anbean takip ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın alış ve satış fiyatı kaç TL oldu?