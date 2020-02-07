Altın fiyatları haftanın son gününde ne kadar oldu? Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
Hafta boyunca hareketli bir seyir gösteren altın fiyatları ilgi görmeye devam ediyor. Bir önceki günün kapanışında 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,57 artışla 301,20 liradan tamamlarken; çeyrek altının satış fiyatı 490 TL’ye ulaşmıştı. Peki, atın fiyatları haftanın son gününde ne kadar oldu? İşte, 7 Şubat tarihli gram ve çeyrek altın fiyatı…
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Altın fiyatları haftanın başından bu yana ilgi görmeye devam ediyor. Başta gram ve çeyrek olmak üzere tüm altın yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen veya düğün-nişan gibi organizasyonlar için altın alacak olan vatandaşlar piyasalardaki son durumu anbean takip ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın alış ve satış fiyatı kaç TL oldu?
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Geçtiğimiz gün yükselmeye başlayan gram altın, haftanın son işlem gününün ilk saatlerinde 301 lirayı buldu. Haftanın açılışını 480 liranın altında yapan çeyrek altın ise 481 TL’den alınırken 492 liradan satışa sunuluyor.
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Yarım altının satış fiyatı 959 liradan işlem görürken, 984 liradan geri alınıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı ise iki bin 26 liradan satılırken, bin 996 liradan geri alınıyor.
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Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesi ve ABD ile Çin'in karşılıklı tarifeleri indireceğine dair haberlere paralel azalan risk algısıyla, görece riskli varlıklara talebin arttığını ve altın fiyatlarında sakin bir seyrin izlendiğini kaydetti.