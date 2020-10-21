Altın fiyatları hafta ortasında ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları takip ekranı

TEPKİ ALIMLARI DİRENÇ SEVİYELERİNİ GEÇMEKTE ZORLANABİLİR -Meksa Yatırım Ons altın direnç seviyelerini geçmekte zorlandı. İlk destekler 1.895 ve 1.883-1.873 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin altında verilecek sonraki destekler ise 1.850 ve 1.840 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.905-1.910 ve 1.1915 seviyelerinde. Sonraki dirençler ise 1.920-1.925 ve 1.933-1.947 noktalarında bulunuyor. Çıkış trendi korunmakla birlikte destek seviyelerinde görülen tepki alımları direnç seviyelerini geçmekte zorlanabilir.