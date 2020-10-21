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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 07:51 | 

Altın fiyatları hafta ortasında ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları takip ekranı

Altın fiyatlarının ne kadar olduğuna yönelik araştırmalar hafta ortasında da devam ediyor. Yükseliş ve düşüşlere göre yatırım kararını vermek isteyen yatırımcılar, altın fiyatlarındaki anlık değişimleri gözlemliyor. Analistler, küresel piyasalarda risk iştahının görece artmasına paralel altının ons fiyatının aşağı yönlü baskılandığını belirtti. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları takip ekranı…

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Altın fiyatları anlık değişimleriyle yatırımcılarının gündemindeki yerini koruyor. Piyasalarda haftanın üçüncü işlem günü olan 21 Ekim Çarşamba günü gram altın yüzde 0,53 yükselişle işlem görüyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı kapanışta 482 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı?

2KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI
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KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 481,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 482 liradan, 3 bin 175 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 196 liradan, 439,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 443,50 liradan, 3 bin 103 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 123 liradan, bin 551 liradan alınan Yarım Ziynet bin 561 liradan ve 776 liradan alınan Çeyrek Ziynet 781 liradan satıldı.

3GRAM ALTIN NE KADAR OLDU
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GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı bugün 484 liradan işleme alınıyor.

4ÇEYREK ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATI NE KADAR
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ÇEYREK ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Yatırımcısının gözdesi çeyrek altın bugün 786 liradan alınırken 794 liradan satışa sunuluyor.

5CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA
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CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?

21 Ekim’de cumhuriyet altını 3 bin 144 liradan alınıp 3 bin 164 liradan satışa sunuluyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

6TEPKİ ALIMLARI DİRENÇ SEVİYELERİNİ GEÇMEKTE ZORLANABİLİR -Meksa Yatırım
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TEPKİ ALIMLARI DİRENÇ SEVİYELERİNİ GEÇMEKTE ZORLANABİLİR -Meksa Yatırım

Ons altın direnç seviyelerini geçmekte zorlandı. İlk destekler 1.895 ve 1.883-1.873 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin altında verilecek sonraki destekler ise 1.850 ve 1.840 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.905-1.910 ve 1.1915 seviyelerinde. Sonraki dirençler ise 1.920-1.925 ve 1.933-1.947 noktalarında bulunuyor. Çıkış trendi korunmakla birlikte destek seviyelerinde görülen tepki alımları direnç seviyelerini geçmekte zorlanabilir.

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