Altın fiyatları günlük ve aylık son durum bilgileri! 27 Mayıs altın fiyatları yorumları!
Alım satım yapmak ya da yatırım yapmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları, 27 Mayıs Çarşamba günü anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Altın yorumları aracılığıyla günlük olarak altın fiyatları grafik bilgilerini inceleyen analistler, gram altın için düşüş ya da artış senaryolarını ele alıyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 27 Mayıs Çarşamba günü için anlık ve canlı altın fiyatları bilgisi hakkında bazı detaylar
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Önemli yatırım enstrümanlarından birisi olan gtam altın, 27 Mayıs Çarşamba günü anlık altın fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. Bir günde ons bazında 8 dolara yakın kayıp yaşayan altın fiyatları, bayram ve sokağa çıkma yasağı dolayısıyla piyasaların açıldığı ilk gün olan 27 Mayıs Çarşamba günü merak ediliyor. Peki, şu an altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, anlık altın fiyatları bilgisi
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Ons bazında altın fiyatları, 27 Mayıs Çarşamba günü 1708 dolar seviyesinde seyrediyor.
Gram altının satış fiyatı 371 lira olurken, 368 lira seviyesinde geri alınıyor.
Çeyrek altının satış fiyatı 614 liradan işlem görürken, 601 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1228 liradan işlem görürken 1203 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2500 liradan işlem görürken, 2.475 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 340 lira olurken, 336 liradan geri alınıyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve ekonomilerin yeniden açılarak normalleşme sürecinin başlayacağına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını söyledi.
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Önceki gün, yurt içinde piyasaların tatil olduğunu, yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güveni verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715 doların destek 1.740 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini söyledi.
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Gram altın tarafında düşüşün iki sebebi bulunuyor. Ons fiyatlarındaki gerileme ve Türk Lirası’nın dolar karşısında güçlenmesi gram altın fiyatlarını yaklaşık olarak 7 lira civarında aşağı çekti.
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Güne 378 liradan başlayan gram altın en yüksek 380.3 lirayı, en düşük 369.6 lira seviyesini gördü. Ons altına bakıldığında ise düşüşün orada da devam ettiği görülüyor ve açılışta 1728 dolar olan ons altın en yüksek 1735 dolar, en düşük 1714 dolar seviyesini gördü.