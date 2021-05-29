Altın fiyatları güncel ve canlı fiyat takibi: Altın fiyatları bugün (29 Mayıs) ne kadar oldu? Yarım, tam ve ons altın fiyatlarında son durumla ilgili uzman yorumları..

Altın fiyatları bugün güne yükseliş ile başladı. Gram altınının fiyatı 521 lira seviyesini aşarken bu değerin ardından yatırım altınlarının da fiyatı değişti. Ons fiyatı 1892 lira seviyesine çıkarken, çeyrek altın 857 liradan işlem görüyor.. Altın fiyatında mart sonundan beri devam eden yükseliş hız kesmiyor. Ons altında dün 8 Ocak 2021’den sonra ilk defa 1900 dolar seviyesinin üzerini gördük. Son 43 iş gününün 27’sinde artış gösteren altın fiyatlarındaki yükseliş 30 Mart 2021’den bu yana yüzde 13’ü aşmış durumda. Bu artış trendinin devam edip etmeyeceği, duracaksa nasıl ve ne zaman duracağı da piyasada en çok tartışılan konu başlıklarından birisi. İşte altın piyasasındaki son durum ve uzman yorumları



Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasaları takip edenler tarafından internette araştırılıyor. İşte piyasalardaki son gelişmeler..