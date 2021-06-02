Altın fiyatları güncel ve anlık: 2 Haziran (bugün) altın fiyatları ne kadar oldu? Rekor seviye... İşte gram altın ve ons altın değerinde son durum
Gram altın, altının ons fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yaklaşık 6.5 ayın en yüksek seviyesini görürken; ons altın ise, Altın fiyatlarında hareketli seyir devam ediyor. 1900 dolar seviyesinde tutunmaya çalışan ons altın güne 1900 dolardan başlangıç yaptı. Gün içinde en yüksek 1902 dolar seviyesine yükselen ons altın en düşük 1896 dolara kadar geriledi. Gram altın 538.5 lira seviyesine kadar yükseldi ve tarihi zirvesine sadece 2 lira kaldı. Peki altın piyasasında bu değerlerin ardından çeyrek alın ve diğer yatırım altınlarının fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın, altının ons fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yaklaşık 6.5 ayın en yüksek seviyesini görürken; ons altın ise, 1905 dolar seviyesinde bulunuyor.
Tera Yatırım Başekonomisti Erkan, altın fiyatları üzerinde yaşanan son gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirdi.
GRAM ALTINDA REKORA 2 LİRA KALDI
Gram altın fiyatlarında ise döviz kurlarındaki hareketlilik yükseliş yarattı. Güne 520 lira seviyesinden başlayan gram altın en yüksek 538.5 lira seviyesini gördü. En son tarihi zirvesini 6 Kasım 2020'de 540.6 lira ile gören gram altında rekora çok yaklaşıldı.
Gram altın sabah saatlerinde 527 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altına olan talepte artış yaşanmaya başladı. Küresel piyasalardaki hareketler, döviz kurundaki volatilite ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını destekleyen araçlar arasında yer alıyor.
1900 dolar seviyesinde tutunmaya çalışan ons altın güne 1900 dolardan başlangıç yaptı. Gün içinde en yüksek 1902 lira seviyesine yükselen gram altın en düşük 1896 dolara kadar geriledi.
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Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 524 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 525 lira seviyesinden başlamıştı.
Covid-19 salgını sonrası küresel ekonomilerde yaşanan toparlanma ve merkez bankaları politikalarına ilişkin belirsizlikler altın fiyatlarını desteklerken; altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1910 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1902 dolar seviyesini gördü.
Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.11 oranında yükselişle 1905 dolardan işlem gördü.
ALTININ TRENDİ HALEN OLUMLU
Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti
Altın güncel dinamiklerde zayıf dolar, yatırımcı akışı ve enflasyon beklentileriyle beraber yükseliyor. Reel faizlerde çok fazla bir artış olmayacağı beklentisi, altının trendinin bozulmaması adına önemli.
Fed’in tapering (tahvil alımlarının kademeli olarak azaltımı) aşamasını daha ciddi değerlendirecek olması, güncelik hareketler açısından frenleyici etki yapabilir, tıpkı altının 1900 civarında oyalanması gibi.
Ancak bu genel trendi bozucu bir seviyede değil, aynı zamanda bu zamanki sıkılaşmaya biraz daha ekonominin ve likiditenin normalleştirilmesi kapsamında değerlendirmek lazım.
Fed halen buna rağmen, aslında likiditeyi kısmak konusunda çok istekli değil. Ancak realitede de olan bir durum var ve bu fiiliyata döküldüğünde bunun formalite kapsamında bir iletişim olmasını diliyorlar.
Tahvil piyasasında faizlerin seyri, altın açısından yakın vadede en önemli belirleyici.
10 yıllıklarda yüzde 1,70-75 aralığını izlemeye devam etmeli, enflasyon beklentilerinin kontrolden çıkıp çıkmadığını bu eşik seviyelerin aşılarak yeni boyut bir fiyatlama yapılmasından anlayacağız.
Kısa vadede mevcut piyasa dinamikleri bir süre daha devam edecek görünüyor ve altının trendi halen olumlu.
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