Altın fiyatları güncel ve anlık: 2 Haziran (bugün) altın fiyatları ne kadar oldu? Rekor seviye... İşte gram altın ve ons altın değerinde son durum

Ancak bu genel trendi bozucu bir seviyede değil, aynı zamanda bu zamanki sıkılaşmaya biraz daha ekonominin ve likiditenin normalleştirilmesi kapsamında değerlendirmek lazım.



Fed halen buna rağmen, aslında likiditeyi kısmak konusunda çok istekli değil. Ancak realitede de olan bir durum var ve bu fiiliyata döküldüğünde bunun formalite kapsamında bir iletişim olmasını diliyorlar.