Altın fiyatları güncel: Ons altın ve gram altın bugün (24 Mayıs) ne kadar oldu? İşte uzmanlardan altın yorumları
Gram altın , ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yaklaşık 6.5 ayın en yüksek seviyesini görürken, Ons altın ise, 1882 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın fiyatı, altının ons fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle haftaya hızlı başlarken; 511,27 lira seviyesini görerek 6.5 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Peki altın piyasasında güncel durum ne? İşte uzmanların altın fiyatları hakkındaki yorumu ve detaylar
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Gram altın fiyatı, altının ons fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle haftaya hızlı başlarken; 511,27 lira seviyesini görerek 6.5 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Altının gram fiyatı, 10 Kasım 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeye tırmanırken; gün içerisinde en düşük 506 lira seviyesini gördü.
Altının gram fiyatı, 6.5 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle gerilerken; saat 10.10 itibarıyla yüzde 0.21 oranında düşüşle 507.93 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 824 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 391 liradan satılıyor.
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Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 509 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 510 lira seviyesinden başlamıştı.
Küresel enflasyon endişeleri altının ons fiyatını desteklemeyi sürdürürken; altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1887 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1879 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.04 oranında yükselişle 1882 dolardan işlem gördü.
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KAR REALİZASYONUNA DİKKAT
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Gram altın son dönemde 511 TL seviyesini zorlamaya başladı. Bunun temel sebebi DolarTL’nin yüksek yerlerde yatay seyretmesine karşın ons altının yükseliş eğilimini hızlandırması oldu. Ons altında ana yön yukarı olmasına karşın son dönemde yaşanan hızlı yükseliş bir kar realizasyonuna kapı açıyor.
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Şimdilik 1890 dolar seviyesi güçlü direnç konumunda ve bu seviyeyi yukarı yönde aşmakta zorlanıyor. 1890 dolar seviyesinin aşılmakta zorlanılması halinde 1852 – 1845 dolar seviyelerine doğru bir düzeltme hareketi gelebilir. Ana yön yukarı olduğundan bu düzeltmeyi satış amaçlı olarak düşünmemekte fayda var.
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Ons altında yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesinden daha çok geri çekilmeler alım yönlü değerlendirilebilir. Ons altında oluşabilecek bir düzeltme hareketinde gram altın 500 seviyesi yakınlarından alım fırsatı verebilir. Bu hafta Fed eyalet başkanlarının konuşmaları ve Perşembe ile Cuma günü açıklanacak ABD verileri ons altını şekillendirebilir.
Ana yön yukarı olmakla birlikte aşağı yönlü bir düzeltmeye ihtiyaç olduğunu ve bu düzeltmenin 1845 üzerinde kaldıkça alım fırsatı verebileceğini düşünüyorum.
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1.890 DİRENCİNİ TEST EDEBİLİR
Ziraat Yatırım Menkul Değerler
ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,70'i geçmekte zorlandığı, Dolar endeksi (DXY) de 90 seviyesinin altında seyrettiği ortamda değerli maden, yaşanan primlere rağmen yükseliş isteğini koruyor.
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Dünya genelinde açıklanacak mayıs ayı PMI verilerinin izleneceği günde değerli madende yükseliş isteğinin devam edebileceğini düşünürken, ons altın 1.864 desteğinin üzerinde kalarak 1.890 direncini test edebilir. Söz konusu seviyelerin dışında ise yukarıda 1.906 direnci, aşağıda 1.852 desteği izlenebilir.
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BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK
Şeker FX
Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen değerli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1875 üzerinde tutunması 1895 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda ise ons altında 1866 desteği gündeme gelebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1855 seviyesine doğru geri çekilme olabilir.