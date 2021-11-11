Altın fiyatları güncel: Gram altın bugün (11 Kasım) kaç TL? Çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum

Altın fiyatları ABD'de açıklanan enflasyon verisiyle daha da güçlendi. Yüzde 6.2 seviyesinde açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi altında yükseliş ivmesini tetikledi.



Ons altın dün 1868 dolar seviyesine kadar yükseldi Saat 09:29 itibarıyla ons altın 1850 dolar seviyesinde bulunuyor. Gün içinde en düşük 1842 dolar, en yüksek de 1855 dolar seviyesi görüldü.