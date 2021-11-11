Altın fiyatları güncel: Gram altın bugün (11 Kasım) kaç TL? Çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yükselen değerin ardından internette sıklıkla aranan konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın ve yarım altın gibi yatırım altınlarında da ons altın fiyatlarının yükselmesinin ardından değerler değişti. Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. ABD tarafından gelen haberlerle yön bulan altın güçlü yükseliş gösteriyor. ABD enflasyonunun yüksek gelmesinin ardından gram altın fiyatları 589 lira ile rekor kırdı. İşte canlı ve anlık altın piyasası takip ekranı ve piyasadaki son durum
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Altın fiyatlarında yön belirleyici son zamanlarda ABD ekonomisi oldu. Fed'in varlık alımlarını azaltması ve faiz artırımına gideceğine yönelik verdiği sinyaller Altın fiyatlarını kısa bir dönem zayıf tutmuştu.
ABD ekonomisindeki olumsuz gelişmeler altın fiyatlarını yükseltmeye başladı. Fed'in 2022 yılında faiz artırma ihtimalinin azalmaya başlaması da altını destekler nitelikte gelişme oldu.
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Altın fiyatları ABD'de açıklanan enflasyon verisiyle daha da güçlendi. Yüzde 6.2 seviyesinde açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi altında yükseliş ivmesini tetikledi.
Ons altın dün 1868 dolar seviyesine kadar yükseldi Saat 09:29 itibarıyla ons altın 1850 dolar seviyesinde bulunuyor. Gün içinde en düşük 1842 dolar, en yüksek de 1855 dolar seviyesi görüldü.
Çeyrek altın satış fiyatı bugün 971 lira seviyesinde işlem görürken, 941 lira civarında geri alınıyor.
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GRAM ALTIN DA ETKİLENDİ
Ons altındaki yükselişin yanında döviz kurlarındaki hareketlilik gram altını yeni rekor seviyesine yükseltti. Saat 09:29 itibarıyla Gram Altın 591.5 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 584 lira, en yüksek 592.5 lira seviyesi görüldü. Rekorunu ise dün 589.9 lira ile kırdı.
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Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası yetkililerinin bugün yapacağı açıklamaların altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirterek, bugün ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının artmasına sebep olduğunu kaydetti.
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Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 9,7250 seviyesinde bulunuyor.Bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Almanya'da ZEW beklenti endekslerinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.
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22 Ayar Bilezik gram satış fiyatı ne kadar?
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı bugün 542,55 lira seviyesinde işlem görürken, 539,16 lira seviyesinde geri alınıyor.
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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet Altını bugün 3.893,00 lira seviyesinde işlem görürken, 3.792,00 lira seviyesinde geri alınıyor.