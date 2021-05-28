Altın fiyatları güncel, anlık: Altın fiyatları bugün (28 Mayıs) ne kadar oldu.. Ons altın ve gram altın yükseliyor.. İşte uzmanların altın yorumları
Altın fiyatları bugün güne yükseliş ile başladı. Gram altınının fiyatı 521 lira seviyesini aşarken bu değerin ardından yatırım altınlarının da fiyatı değişti. Ons fiyatı 1892 lira seviyesine çıkarken, çeyrek altın 857 liradan işlem görüyor.. Altın fiyatında mart sonundan beri devam eden yükseliş hız kesmiyor. Ons altında dün 8 Ocak 2021’den sonra ilk defa 1900 dolar seviyesinin üzerini gördük. Son 43 iş gününün 27’sinde artış gösteren altın fiyatlarındaki yükseliş 30 Mart 2021’den bu yana yüzde 13’ü aşmış durumda. Bu artış trendinin devam edip etmeyeceği, duracaksa nasıl ve ne zaman duracağı da piyasada en çok tartışılan konu başlıklarından birisi. İşte altın piyasasındaki son durum ve uzman yorumları
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Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasaları takip edenler tarafından internette araştırılıyor. İşte piyasalardaki son gelişmeler..
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CANLI VE ANLIK GÜNCEL DEĞERLER İLE ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI
Altın fiyatında mart sonundan beri devam eden yükseliş hız kesmiyor. Ons altında dün 8 Ocak 2021’den sonra ilk defa 1900 dolar seviyesinin üzerini gördük. Son 43 iş gününün 27’sinde artış gösteren altın fiyatlarındaki yükseliş 30 Mart 2021’den bu yana yüzde 13’ü aşmış durumda. Bu artış trendinin devam edip etmeyeceği, duracaksa nasıl ve ne zaman duracağı da piyasada en çok tartışılan konu başlıklarından birisi.
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Nisan ayında enflasyon ABD’de yıllık yüzde 4,2’yi geçti. ÜFE’de yüzde 6’nın üzerine gelinmiş durumda. Enflasyon konusu küresel ölçekte son birkaç aydır konuşuluyor ve enflasyonu en seven varlıkların başında da altın geliyor.
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Ons altında eski zirve 2070 doları görmemiz olası. En son 2020 yılının yaz sezonu sonunda görülen eski zirvenin kırılmasıyla birlikte yukarıda yeni zirveler test edilmesi de muhtemel. Bu gelişmelerin yıl sonuna yetişip yetişmemesi konusu tamamen Fed’in atacağı adımlara bakıyor.
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Önümüzde 2021’in ikinci yarısı ve 2022 yılı boyunca Fed’in para politikasındaki yönlendirmeleri, halihazırda enflasyona sebep olduğu tartışmalı konu ‘finansal varlık alım programı’ ve bu programın hızının nasıl azaltılacağı gibi gündem maddeleri. Artık uzun bir zaman periyodu boyunca altının yanında tüm küresel piyasaları bu gelişmeler yönlendirecek.
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KAR REALİZASYONUNA DİKKAT
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Gram altın son dönemde 511 TL seviyesini zorlamaya başladı. Bunun temel sebebi DolarTL’nin yüksek yerlerde yatay seyretmesine karşın ons altının yükseliş eğilimini hızlandırması oldu. Ons altında ana yön yukarı olmasına karşın son dönemde yaşanan hızlı yükseliş bir kar realizasyonuna kapı açıyor.
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Şimdilik 1890 dolar seviyesi güçlü direnç konumunda ve bu seviyeyi yukarı yönde aşmakta zorlanıyor. 1890 dolar seviyesinin aşılmakta zorlanılması halinde 1852 – 1845 dolar seviyelerine doğru bir düzeltme hareketi gelebilir. Ana yön yukarı olduğundan bu düzeltmeyi satış amaçlı olarak düşünmemekte fayda var.
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Ons altında yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesinden daha çok geri çekilmeler alım yönlü değerlendirilebilir. Ons altında oluşabilecek bir düzeltme hareketinde gram altın 500 seviyesi yakınlarından alım fırsatı verebilir. Bu hafta Fed eyalet başkanlarının konuşmaları ve Perşembe ile Cuma günü açıklanacak ABD verileri ons altını şekillendirebilir.
Ana yön yukarı olmakla birlikte aşağı yönlü bir düzeltmeye ihtiyaç olduğunu ve bu düzeltmenin 1845 üzerinde kaldıkça alım fırsatı verebileceğini düşünüyorum.
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BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK
Şeker FX
Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen değerli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1875 üzerinde tutunması 1895 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda ise ons altında 1866 desteği gündeme gelebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1855 seviyesine doğru geri çekilme olabilir.