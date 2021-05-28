Altın fiyatları güncel, anlık: Altın fiyatları bugün (28 Mayıs) ne kadar oldu.. Ons altın ve gram altın yükseliyor.. İşte uzmanların altın yorumları

ALTINDA YÜKSELİŞ HIZ KESMİYOR Yusuf Topçu – Marbaş Menkul Araştırma Müdürü



Altın fiyatında mart sonundan beri devam eden yükseliş hız kesmiyor. Ons altında dün 8 Ocak 2021’den sonra ilk defa 1900 dolar seviyesinin üzerini gördük. Son 43 iş gününün 27’sinde artış gösteren altın fiyatlarındaki yükseliş 30 Mart 2021’den bu yana yüzde 13’ü aşmış durumda. Bu artış trendinin devam edip etmeyeceği, duracaksa nasıl ve ne zaman duracağı da piyasada en çok tartışılan konu başlıklarından birisi.