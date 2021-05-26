Altın fiyatları güncel: Altının gramı 517 liraya yükseldi.. Altın fiyatları daha da yükselecek mi? İşte uzmanların yorumları
Altın fiyatları çeyrek altın gram altın fiyatları ile yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde haftaya düşüşle başlamasının ardından gram altın 507,8 lira seviyesinde işlem görmüştü. Altının ons fiyatı ise bugün önceki kapanışın hemen üzerinde 1.882 dolar seviyesinde hareket etti. Canlı altın fiyatları grafiklerinde gün boyunu işlemini sürdüren yarım altın, çeyrek altın ve gram altın gün sonunda Kapalıçarşı'da günü tamamladı. Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarının güçlü hissetmesi gram altın fiyatlarını da yükseltti. Gram altın fiyatları tarihi zirveye yaklaşıyor. Ons altın fiyatlarında 1700-1800 dolar seviyelerindeki durgun bekleyiş yaz aylarının gelmesiyle birlikte yerini harekete bıraktı. Yaklaşık iki ay önce 1680 dolar civarında olan ons altın bugün 1907 dolara kadar yükseldi. Kısa sürede yüzde 13 yükselen ons altındaki hareket gram altına da pozitif yansıdı.. Altın almak isteyenler şimdi gün sonunda altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 26 Mayıs yarım, çeyrek, tam altın fiyatı piyasaları ve uzmanların altın yorumları.
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Gram altın , ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yaklaşık 6.5 ayın en yüksek seviyesini görürken, Ons altın ise, 1882 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın fiyatı, altının ons fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle haftaya hızlı başlarken; 511,27 lira seviyesini görerek 6.5 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Peki altın piyasasında güncel durum ne? İşte uzmanların altın fiyatları hakkındaki yorumu ve detaylar
KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 artışla 507,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 822,00 lira, Cumhuriyet altını 3.364,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,30 yükselişle 507,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
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TARİHİ ZİRVE 540 LİRA
Gram altında tarihi zirve 6 Kasım 2020’de görüldü ve 540.6 lira olarak gerçekleşti. Bu tarihten sonra dalgalı seyreden gram altın 18 Şubat 2021’de 397.4 liraya kadar geriledi. Bu seviyelerden sonra hafif yükseliş hareketine başlayan altın yaklaşık 3 aylık dönemde yüzde 30 kazanç sağlamış oldu. Gram altın gün içinde en yüksek 518.2 lirayı gördü. Böylece tarihi zirvesinden sadece 22.4 lira uzakta.
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BORSA İSTANBUL DÜŞTÜ, DÖVİZ, ALTIN HAREKETLENDİ
Borsa İstanbul tarihi yüksek seviyelerini gördükten sonra dar bantta uzun süredir 1300-1400 puan arasında seyretmeye başladı. Döviz tarafında ise hareketliliğin artması altın fiyatlarını olumlu etkiledi. Küresel piyasalarda dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybederken euro karşısında 4.5 ayın en düşük seviyesine geriledi.
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ONS ALTINDA İSTİKRARLI YÜKSELİŞ
Geçtiğimiz yıl 7 Ağustos’ta 2075 dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaşan ve sonrasında düşüş grafiği sergileyen ons altın yeniden zirve hareketi yapmaya başladı. Yaklaşık 7 ayda yüzde 20 düşen ons altının hızlı toparlanması istikrara kavuştuğunun işareti olarak ön plana çıkıyor.
ABD TAHVİL FAİZLERİ GERİLİYOR
ABD 10 yıllık tahvil faizi bir dönem hızlı yükseliş yaşadı. Ardından gerileme gösterdi ve yüzde 1.50 dolaylarında dengelenme yaşadı. Yatırımcılar ise ABD’de enflasyon rakamlarındaki artışa rağmen faizin düşük kalması nedeniyle farklı yatırım araçlarına yönelmeye başladı.
Küresel enflasyon endişeleri altının ons fiyatını desteklemeyi sürdürürken; altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1887 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1879 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.04 oranında yükselişle 1882 dolardan işlem gördü.
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KAR REALİZASYONUNA DİKKAT
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Gram altın son dönemde 511 TL seviyesini zorlamaya başladı. Bunun temel sebebi DolarTL’nin yüksek yerlerde yatay seyretmesine karşın ons altının yükseliş eğilimini hızlandırması oldu. Ons altında ana yön yukarı olmasına karşın son dönemde yaşanan hızlı yükseliş bir kar realizasyonuna kapı açıyor.
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Şimdilik 1890 dolar seviyesi güçlü direnç konumunda ve bu seviyeyi yukarı yönde aşmakta zorlanıyor. 1890 dolar seviyesinin aşılmakta zorlanılması halinde 1852 – 1845 dolar seviyelerine doğru bir düzeltme hareketi gelebilir. Ana yön yukarı olduğundan bu düzeltmeyi satış amaçlı olarak düşünmemekte fayda var.
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Ons altında yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesinden daha çok geri çekilmeler alım yönlü değerlendirilebilir. Ons altında oluşabilecek bir düzeltme hareketinde gram altın 500 seviyesi yakınlarından alım fırsatı verebilir. Bu hafta Fed eyalet başkanlarının konuşmaları ve Perşembe ile Cuma günü açıklanacak ABD verileri ons altını şekillendirebilir.
Ana yön yukarı olmakla birlikte aşağı yönlü bir düzeltmeye ihtiyaç olduğunu ve bu düzeltmenin 1845 üzerinde kaldıkça alım fırsatı verebileceğini düşünüyorum.
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1.890 DİRENCİNİ TEST EDEBİLİR
Ziraat Yatırım Menkul Değerler
ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,70'i geçmekte zorlandığı, Dolar endeksi (DXY) de 90 seviyesinin altında seyrettiği ortamda değerli maden, yaşanan primlere rağmen yükseliş isteğini koruyor.
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Dünya genelinde açıklanacak mayıs ayı PMI verilerinin izleneceği günde değerli madende yükseliş isteğinin devam edebileceğini düşünürken, ons altın 1.864 desteğinin üzerinde kalarak 1.890 direncini test edebilir. Söz konusu seviyelerin dışında ise yukarıda 1.906 direnci, aşağıda 1.852 desteği izlenebilir.
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BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK
Şeker FX
Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen değerli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1875 üzerinde tutunması 1895 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda ise ons altında 1866 desteği gündeme gelebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1855 seviyesine doğru geri çekilme olabilir.