Altın fiyatları güncel: Altının gramı 517 liraya yükseldi.. Altın fiyatları daha da yükselecek mi? İşte uzmanların yorumları

Ons altında yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesinden daha çok geri çekilmeler alım yönlü değerlendirilebilir. Ons altında oluşabilecek bir düzeltme hareketinde gram altın 500 seviyesi yakınlarından alım fırsatı verebilir. Bu hafta Fed eyalet başkanlarının konuşmaları ve Perşembe ile Cuma günü açıklanacak ABD verileri ons altını şekillendirebilir.



Ana yön yukarı olmakla birlikte aşağı yönlü bir düzeltmeye ihtiyaç olduğunu ve bu düzeltmenin 1845 üzerinde kaldıkça alım fırsatı verebileceğini düşünüyorum.