Altın fiyatları gram ve çeyrek canlı veriler! 1 Haziran altın fiyatları ve yorumları

ALTIN YORUMLARI Rıdvan BAŞTÜRKÖzel Fon Yöneticisi



Gram altın ve gram gümüşte yaşanan geri çekilmelerin fırsat olarak değerlendirilebileceği bir dönem içerisindeyiz.



Uzun süredir bahsettiğim gibi küresel faizlerin düşük olması (büyük merkez bankalarının 0 veya negatif faiz vermesi) ve ekonomik büyümeleri desteklemek için teşviklerin uygulanması temel anlamda ons gümüş ve ons altını pozitif etkiliyor. Ara ara düşüşler olsa da bunu ana trend içerisinde düzeltme hareketi olarak görmek gerekiyor. Örneğin, dün ons altın 1717 dolara kadar geriledi; bugün ise 1740 dolara yakın işlem görüyor.



Ons gümüş ve ons altın için pozitif görünümün sürdüğünü ve düşüşlerin alım fırsatı vermeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Ons altında teknik olarak 1700 dolar, ons gümüşte ise 16 dolar üzerinde trendler korunacaktır.