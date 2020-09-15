Altın fiyatları gram ve çeyrek bazında 15 Eylül Salı günü ne kadar? Günün altın yorumları

ALTIN YORUMLARI 15 EYLÜL BU SEVİYELER GRAM ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı



Ons altın eylül ayı başından bu yana 1.945 dolar seviyesinin üzerine yaptığı çıkış denemelerinde 1.960 dolar seviyesinde güçlü bir direnç ile karşılaşıyor. 1.960 dolar üzerini test etse bile burada tutunamıyor ve geri dönüyor. Bu geri çekilmeler yaşandığı takdirde daha da aşağıda 1.920 dolar ve 1.900 dolar seviyelerine kadar iniş süreci devam edebilir.



Avrupa Birliği (AB) tarafından bugün gelecek veriler beklentilerin çok üzerinde gelirse, Dolar Endeksi gerileyebilir ve bu da ons altına yarayabilir ancak Dolar Endeksinde, ons altını birden süratle 1.960 dolar üzeri atma ya da kalıcı tutma bir geri çekilmeyi pek beklemiyoruz. Bugün için baktığımızda gün içinde 1.945 dolar üzeri denemelerin, geri çekilmelere göre daha kuvvetli olasılık barındırdığını tahmin ediyoruz ancak 1.960 dolar seviyesi üzerinde de çok kalıcı bir trendin olma ihtimali de zor görülüyor.



