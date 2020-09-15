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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 15 Eylül 2020 - 07:22 | 

Altın fiyatları gram ve çeyrek bazında 15 Eylül Salı günü ne kadar? Günün altın yorumları

Ons bazında yükseliş trendini hafta başında gerçekleştiren altın fiyatları, 15 Eylül Salı günü 1940 dolar bandından 1966 dolara kadar yükseliş gösterdi. Dolar ve ons altın konumu ile birlikte arza göre de pozisyonunu alan altın fiyatları, bir hafta önce gördüğü 462 TL bandını aşarak haftanın ikinci gününe 11 TL artış ile giriş yaptı. Yatırımcısının anlık olarak takip ettiği altın fiyatları için analistlerin altın yorumları çerçevesinde öngörüler değerlendirilirken, alış ya da satış yapma noktasında kararların alınmasında önem arz ediyor. Peki, 15 Eylül altın fiyatları ne durumda? İşte, günün altın fiyatları verileri

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Günlük altın fiyatları verileri, uzun ve kısa vadeli yatırımcılar tarafından 15 Eylül Salı günü de anlık olarak takip edilmeye devam edilecek. Yaklaşık 1 ay önce seyrettiği 475 TL bandına yaklaşan altın fiyatları, ons değerindeki artış ve dolardaki yükseliş trendine devam etmesi halinde geçtiğimiz ay yakaladığı fiyat bandını yeniden görebilecek. Peki, altın fiyatları 15 Eylül Salı günü ne kadar oldu? İşte altın fiyatları ve günün altın yorumları bilgisi

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın 469 TL’den alınıyor, 473 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın 766 TL’den alınıyor, 782 TL’den satılıyor.
ONS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ons altın, şu dakikalarda 1965 dolar seviyesinde işlem görüyor.

215 EYLÜL ALTIN FİYATLARI
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15 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.532 TL’den alınıyor, 1.564 TL’den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 3154 TL’den alınıyor, 3186 TL’den satılıyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3ALTIN FİYATLARI ÖNCEKİ GÜNÜ NASIL KAPATTI
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ALTIN FİYATLARI ÖNCEKİ GÜNÜ NASIL KAPATTI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,66 değer kazanarak 472,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.130,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,66 değer kazanarak 472,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dün ve önceki gün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 468,70 468,90 471,80 472,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.090,00 3.111,00 3.109,00 3.130,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 427,60 431,60 430,00 434,00
Lira(Tam) Ziynet 3.020,00 3.040,00 3,038,00 3.058,00
Yarım Ziynet 1.510,00 1.520,00 1.519,00 1.529,00
Çeyrek Ziynet 755,00 760,00 760,00 765,00

4ALTIN YORUMLARI 15 EYLÜL
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ALTIN YORUMLARI 15 EYLÜL

BU SEVİYELER GRAM ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Ons altın eylül ayı başından bu yana 1.945 dolar seviyesinin üzerine yaptığı çıkış denemelerinde 1.960 dolar seviyesinde güçlü bir direnç ile karşılaşıyor. 1.960 dolar üzerini test etse bile burada tutunamıyor ve geri dönüyor. Bu geri çekilmeler yaşandığı takdirde daha da aşağıda 1.920 dolar ve 1.900 dolar seviyelerine kadar iniş süreci devam edebilir.

Avrupa Birliği (AB) tarafından bugün gelecek veriler beklentilerin çok üzerinde gelirse, Dolar Endeksi gerileyebilir ve bu da ons altına yarayabilir ancak Dolar Endeksinde, ons altını birden süratle 1.960 dolar üzeri atma ya da kalıcı tutma bir geri çekilmeyi pek beklemiyoruz. Bugün için baktığımızda gün içinde 1.945 dolar üzeri denemelerin, geri çekilmelere göre daha kuvvetli olasılık barındırdığını tahmin ediyoruz ancak 1.960 dolar seviyesi üzerinde de çok kalıcı bir trendin olma ihtimali de zor görülüyor.

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Haftaya başlarken 468 TL seviyesinde olan gram altın fiyatında yükseliş için, ons altında yukarıda bahsettiğimiz 1.946 dolar seviyesinin geçilmesini takip edeceğiz. Bu olasılığa ek olarak üzerine dolar/TL kurunda da yukarı yönlü hareketin görülmesini de eklersek gün içerisinde gram altın fiyatının 469 TL seviyesini ve üzerini zorlama ihtimali kuvvetlenir. Bugüne özel olarak, sabah erken saatler ve gün sonuna birikmiş birtakım sert hareketler olma ihtimalini kuvvetli görüyoruz. Geri çekilmeler halinde eğer 463 TL-464 TL seviyeleri yakalanırsa bu seviyelerin orta uzun vadeli önemli alım fırsatları olduğunu tekrar edebiliriz.

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