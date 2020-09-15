Altın fiyatları gram ve çeyrek bazında 15 Eylül Salı günü ne kadar? Günün altın yorumları

ALTIN FİYATLARI ÖNCEKİ GÜNÜ NASIL KAPATTI?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,66 değer kazanarak 472,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.130,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,66 değer kazanarak 472,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dün ve önceki gün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 468,70 468,90 471,80 472,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.090,00 3.111,00 3.109,00 3.130,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 427,60 431,60 430,00 434,00
Lira(Tam) Ziynet 3.020,00 3.040,00 3,038,00 3.058,00
Yarım Ziynet 1.510,00 1.520,00 1.519,00 1.529,00
Çeyrek Ziynet 755,00 760,00 760,00 765,00