Altın fiyatları gram ve çeyrek altın 28 Mayıs anlık canlı veriler! Günün altın yorumları!
Önceki gün ons bazında düşüş gösteren altın fiyatları, 28 Mayıs Perşembe sabahı yeniden eski seviyelerine doğru hareket etmeye başladı. Sokağa çıkma yasağı ve bayramın sonuncu günü olan salı günü 369 liraya kadar gerileyen gram altın, dün piyasaların açılmasının ardından yeniden 372 liraya kadar yükselmişti. Altın yorumları aracılığıyla dalgalanma içerisindeki altın fiyatları hakkında bazı istatistiki göstergeleri değerlendiren analistler, pek çok kişinin kıskacındaki önemli yatırım aracı olan gram altın hakkında görüşlerini paylaştı. İşte, 28 Mayıs günün altın fiyatları yorumları ve canlı-anlık veriler
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1
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Son fiyatlamalar ile canlı grafik bilgileri ile takip edilen altın fiyatları, 28 Mayıs Perşembe sabahına küçük tırmanışlarla başladı. Ons fiyatındaki yaklaşık 10 dolarlık sıçrayışa nazaran çok büyük bir artış göstermeyen altın fiyatları, gram ve çeyrek seçenekleri ile göz önünde bulunduruluyor. Altın yorumları ile durumu ele alan analistler, piyasalardaki sakinliğin ABD ile Çin arasındaki gerginlikten kaynaklı olduğunu vurguluyor. İşte, günün en son altın yorumları ve pek çok vatandaşın günün ilk saatlerinde merak ettiği altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
2
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Ons bazında altın fiyatları, 28 Mayıs Perşembe günü 1720 dolar seviyesinde seyrediyor.
Gram altının satış fiyatı 375 lira olurken, 371 lira seviyesinde geri alınıyor.
Çeyrek altının satış fiyatı 619 liradan işlem görürken, 607 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1239 liradan işlem görürken 1214 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2525 liradan işlem görürken, 2.499 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 343 lira olurken, 340 liradan geri alınıyor.
ABD VE ÇİN ARASINDAKİ GERGİNLİK PİYASALARI RAHATSIZ EDİYOR
Eda Karadağ - İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı
Küresel piyasalardaki iyimserlik ons altınında geri çekilmesine neden oluyor. Ülkelerin kademeli bir şekilde kısıtlamalarını kaldırıyor olması bu anlamda altına olan talebinde zayıflamasını sağladı.
Yine de orta ve uzun vadede altında kalıcı bir düşüş görülmeyebilir, çünkü piyasalar normale dönmeye başlasa bile yine de ekonomilerin canlanması, verilerin toparlanması ve bu süreçte düşük faiz ortamı altını beslemeye devam edebilir.
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Ayrıca, dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ve Çin arasındaki gerginlikte piyasaları rahatsız eden bir durum. Şimdilik ülkelerin normale dönmesi nedeniyle sanki geri planda kalmış gibi durmasına rağmen olası bir açıklama ve gerginliğin artması fiyatlamaları da etkileyebilir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de gelecek açıklamalar bu anlamda önemli olacaktır. Eğer iki ülke arasında anlaşmazlık olursa bu durum altının yeniden yükselişine neden olabilir.
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Teknik olarak, ons altında 1700 dolar ana destek olarak izleniyor. Bu desteğin altında kapanışlar görülmesi durumunda satışlar daha da derinleşebilir. Geri çekilmelerin devamı durumunda 1695 dolar ve 1692 dolar seviyeleri takip edilebilir. Yukarıda 1715 dolar ve 1725 dolar dirençleri izlenebilir. Teknikte temkinli kaldığını gözlemliyorum.