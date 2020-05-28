Altın fiyatları gram ve çeyrek altın 28 Mayıs anlık canlı veriler! Günün altın yorumları!

Ayrıca, dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ve Çin arasındaki gerginlikte piyasaları rahatsız eden bir durum. Şimdilik ülkelerin normale dönmesi nedeniyle sanki geri planda kalmış gibi durmasına rağmen olası bir açıklama ve gerginliğin artması fiyatlamaları da etkileyebilir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de gelecek açıklamalar bu anlamda önemli olacaktır. Eğer iki ülke arasında anlaşmazlık olursa bu durum altının yeniden yükselişine neden olabilir.