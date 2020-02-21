Altın fiyatları (gram, çeyrek, yarım) son işlem gününde ne kadar? Altın fiyatları canlı takip sayfası
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de ilgi görmeye devam ediyor. Hafta ortasında hareketlenmeye başlayan ve anlık değişimler gösteren altın fiyatlarındaki son durumu merak eden vatandaşlar sık sık ‘altın fiyatları ne kadar oldu, gram ve çeyrek altın kaç TL?’ gibi sorulara yanıt arıyor. İşte altın piyasasında son durum ve altın fiyatlarını anbean takip etmek isteyenler için canlı takip sayfası…
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Altın fiyatları özellikle yatırım tercihini altından yana kullananların ana gündem konularından biri . Başta gram, çeyrek ve yarım olmak üzere tüm altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen yatırımcılar, analistlerin yorumları ve altın piyasasındaki son durum üzerine araştırma yapıyor. Altın alış-satış kararlarını en doğru şekilde vermek isteyenler için altın fiyatlarında son durumu derledik. İşte güncel altın fiyatları ve güncel altın fiyatı canlı takip sayfası...
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Dünkü açılışı 316 lira seviyesinde yapan günü 313 TL’de kapatan altının gramı yeni güne hareketli bir seyirle başlayarak 319 TL’ye ulaştı.
Çeyrek altın 517 lira, Cumhuriyet altını ise yüzde 0,97 primle 2.130 lira seviyelerinde yer alıyor.
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DÜNKÜ KAPANIŞTA ALTIN
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 317 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 316,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 317 liradan, 2 bin 88 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 109 liradan, 289 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 293 liradan, 2 bin 40 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 60 liradan, bin 20 liradan alınan Yarım Ziynet bin 30 liradan ve 510 liradan alınan Çeyrek Ziynet 515 liradan satıldı.
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7 YILIN ZİRVESİNDE
Analistlere göre, altın fiyatlarındaki yükselişte doların, Türk Lirası karşısında yükselmesi ve ons altının 1.612 dolar ile 7 yılın zirvesine çıkması etkili oldu.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tutanaklarından, para politikası ile enflasyon beklentileri arasındaki bağlantının tartışıldığının anlaşıldığını ifade ederek, devam etmesi planlanan repo operasyonları nedeniyle de Fed'in duruşunun, "güvercine" yakın olduğu şeklinde yorumlandığını belirtti.
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Altın fiyatlarındaki günlük değişimi, en yüksek-en düşük değerleri ve analistlerin altın yorumlarını "bigpara" sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz.