Altın fiyatları (gram, çeyrek ve yarım) ne kadar? Altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni merak konusu oldu
Altın fiyatları uzun süre sonra düşüşüyle gündemde. Dün son 6 ayın en düşük seviyesini gören altın fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor. Altın fiyatlarındaki güncel verileri takip eden yatırımcılar bir yandan da düşüşün nedenini merak ediyor. Uzmanlar altın fiyatlarındaki düşüşün bir süre daha devam edebileceği öngörüsünde Peki, altın fiyatları (gram, çeyrek ve yarım) ne kadar? Altın fiyatları neden düşüyor?
Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerileyen gram altın yeni güne 412 lira ile başladı. Altının gram satış fiyatı 412 liradan işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın 684 liradan satılıyor. Çeyrek altın alış fiyatı ise 672 lira seviyesinde işlem gördü.
Yarım altın 1.344 liradan işlem görürken, 1.366 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altını 2.761 liradan satılırken, 2.721 liradan geri alınıyor.
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