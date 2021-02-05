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Ekonomi
Haber Giriş: 05 Şubat 2021 - 10:01 | 

Altın fiyatları (gram, çeyrek ve yarım) ne kadar? Altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni merak konusu oldu

Altın fiyatları uzun süre sonra düşüşüyle gündemde. Dün son 6 ayın en düşük seviyesini gören altın fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor. Altın fiyatlarındaki güncel verileri takip eden yatırımcılar bir yandan da düşüşün nedenini merak ediyor. Uzmanlar altın fiyatlarındaki düşüşün bir süre daha devam edebileceği öngörüsünde Peki, altın fiyatları (gram, çeyrek ve yarım) ne kadar? Altın fiyatları neden düşüyor?

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Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerileyen gram altın yeni güne 412 lira ile başladı. Altının gram satış fiyatı 412 liradan işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın 684 liradan satılıyor. Çeyrek altın alış fiyatı ise 672 lira seviyesinde işlem gördü.

Yarım altın 1.344 liradan işlem görürken, 1.366 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altını 2.761 liradan satılırken, 2.721 liradan geri alınıyor.

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ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden altın, düşüş trendini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 665,00 lira, Cumhuriyet altını 2.723,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,72 düşüşle 410,20 liradan işlem görmüştü. Altın fiyatları yeni günde de düşüşünü sürdürüyor. Uzmanlar, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlerin etkisiyle altının ons fiyatındaki düşüş eğilimine geçtiğini bildirmişti.

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Yurt içinde, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, dolar kurunun, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.

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Analistler, bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faizkararı ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların direnç, 1.800 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

5GRAM ALTINDA 406 LİRA SEVİYESİNE DİKKAT ALB Forex
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GRAM ALTINDA 406 LİRA SEVİYESİNE DİKKAT ALB Forex

Düşüş trendi dahilinde devam eden harekette yaşanabilecek yükselişlerde 431/433 lira arasında kalan bölge ana direnç seviyesi olarak izlenebilir. Satış baskısını devam etmesi durumunda 414 ve 410 lira seviyeleri ara destek, 406 lira seviyesi ise ana destek olarak izlenebilir.

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