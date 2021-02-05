Altın fiyatları (gram, çeyrek ve yarım) ne kadar? Altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni merak konusu oldu

Analistler, bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faizkararı ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların direnç, 1.800 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.