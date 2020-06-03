Altın fiyatları gram, çeyrek, ons bazında 3 Haziran günü ne kadar? Günün altın yorumları!

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 377,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, önceki gün kapanışta çeyrek altın 612,00 lira, Cumhuriyet altını 2.507,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 377,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 380,10 380,30 377,30 377,50
Cumhuriyet Ata Lira 2.505,00 2.526,00 2.486,00 2.507,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 347,00 351,00 344,00 348,00
Lira(Tam) Ziynet 2.448,00 2.468,00 2.430,00 2.450,00
Yarım Ziynet 1.224,00 1.234,00 1.215,00 1.225,00
Çeyrek Ziynet 612,00 617,00 607,00 612,00