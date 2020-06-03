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HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları gram, çeyrek, ons bazında 3 Haziran günü ne kadar? Günün altın yorumları!
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 09:47,

Altın fiyatları gram, çeyrek, ons bazında 3 Haziran günü ne kadar? Günün altın yorumları!

Günün ilk dakikaları itibariyle yatırımcıları tarafından araştırılmaya başlanan altın fiyatları, 3 Haziran Çarşamba gününe düşüşle başladı. Önceki güne göre 10 liralık bir düşüş yaşayan altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Pek çok yatırımcının 'Altın neden düşüyor?' serzenişlerinde bulunduğu 3 Haziran sabahı, altın yorumları büyük önem kazanıyor. Peki, ons, çeyrek, gram bazında günün altın fiyatları ve yorumları hakkında detaylar

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Altın fiyatları hakkında güncel bilgiler ile yatırımlarına yön veren binlerce yatırımcı, anlık ve canlı altın fiyatları ile gündemi takip etmeye devam ediyor. Dün 380 lira seviyelerinde gezerken bugün 370 lirayı gören gram altın, ons değeri ile de dikkat çekiyor. İşte, günün altın fiyatları bilgileri

3 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları 3 Haziran sabahı, ons bazında 1723 dolar seviyelerinde güne başladı. Anlık ve grafik bilgileri ile edinilebilecek olan güncel altın fiyatları, yatırımcının alım ya da satım hareketlerini belirleyecek.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 601 TL’den alınıyor, 614 TL’den satılıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 371 TL’den alınıyor, 368 TL’den satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.203 TL’den alınıyor, 1.228 TL’den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.477 TL’den alınıyor, 2.502 TL’den satılıyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZAltın yorumları için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 378 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 378 bin 600 lira, en yüksek 381 bin 380 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 378 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 386 milyon 770 bin 218,36 lira, işlem miktarı ise 6.375,53 kilogram oldu. Tüm metallerdekitoplam işlem hacmi ise 2 milyar 402 milyon 433 bin 622,23 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 380.700,00 1.735,50
En Düşük 378.600,00 1.736,90
En Yüksek 381.380,00 1.742,50
Kapanış 378.600,00 1.742,00
Ağırlıklı Ortalama 380.538,34 1.740,40
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.386.770.218,36
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 6.375,53
Toplam İşlem Adedi 73

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 377,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, önceki gün kapanışta çeyrek altın 612,00 lira, Cumhuriyet altını 2.507,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 377,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 380,10 380,30 377,30 377,50
Cumhuriyet Ata Lira 2.505,00 2.526,00 2.486,00 2.507,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 347,00 351,00 344,00 348,00
Lira(Tam) Ziynet 2.448,00 2.468,00 2.430,00 2.450,00
Yarım Ziynet 1.224,00 1.234,00 1.215,00 1.225,00
Çeyrek Ziynet 612,00 617,00 607,00 612,00

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Analistlerden gelen altın yorumları, saat 10.30 itibariyle bu sayfada olacak.

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