Altın fiyatları gram çeyrek 14 Haziran 2020! Altın fiyatları düşecek mi?
Binlerce yatırımcının yakından takip ettiği altın fiyatları, 14 Haziran 2020 Pazar günü gram ve çeyrek seçenekleri ile gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 366 lira seviyesine kadar indikten sonra bu hafta başı itibariyle artış seviyesine ulaşan altın fiyatları, 380 lira bandına dayanarak haftayı kapattı. Hafta sonu 378 lira seviyesinde kalan altın fiyatları, pek çok yatırımcının düşüp düşmeyeceği ile gündeminde tuttuğu yatırım enstrümanları arasında yer alıyor. Peki, 14 Haziran altın fiyatları çerçevesinde gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları nasıl konumlandı? İşte, altın fiyatları hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Alım satım yapmak isteyenlerin gündeminde yer alan altın fiyatları, önceki hafta gösterdiği düşüşün ardından bu hafta yeniden yükseliş trendi ile karşılaştı. 1680-90 bandından yükselişe geçen ve şu an 1730 dolar olarak seyreden ons altın fiyatları, gram ve çeyrek altın fiyatlarının belirlenmesinde büyük önem arz ediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, altın fiyatları hakkında merak edilen bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI 14 HAZİRAN 2020
Gram altının satış fiyatı 378 lira seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altının alış fiyatı 613 lira civarında geri alınırken, 626 liradan satılıyor.
Yarım altının alış fiyatı 1.227 lira civarında bozdurulurken işlem görürken, 1.252 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.525 liradan işlem görürken, 2.551 liradan geri alınıyor.
Peki, analistlerin altın yorumları ne yönde? İşte, altın fiyatları düşer mi sorusuna yönelik bazı yorumlar
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Analistler, global ekonomi ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.Bugün, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.
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ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?
ALTIN İÇİN DİKKATLER DOLAR ENDEKSİNDE
Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Piyasalarda hakim olan iyimser hava sonrasında şu günlerde en ufak bir haberin bile yüksek dalgalanmalara sebebiyet verdiği ve yatırımcıların dikkatli olması gereken günlerden geçiyoruz. Güvenli varlıklara yönelişin devam ettiğini, borsa endeksleri ve tahvil fiyatlarının seyrinden görebiliyoruz.
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Ons altın tarafında ana trendin yukarı yönlü olduğu söyleyerek düşüşler halinde 1.713 dolar seviyesine dikkat çekiyoruz. Bu seviyenin altına inmesi halinde 1.671 dolara doğru bir kanal açılabilir, ancak bu da uzun süreli olmayacaktır. Bu görüşümüzü desteklemek için ons altının 2 ay önce sert bir yükseliş ile geldiği 1.730 dolar seviyesinden bugüne kadar izlediği dalgalı seyirde 1.700 doların altını gördüğü günler olsa da her seferinde toparlanarak 1.730 dolar seviyelerine yükseliş gösterdiğini ve 1.720 dolarda destek bulduğunu söylemek mümkün.
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Gram altının da 365 TL seviyelerinin alım için fırsat seviyeleri olduğunu söylerken, hep bu analizlerden yola çıktık. Nitekim bir haftada yüzde 4 gibi bir artış göstererek yine 380 TL seviyelerine geldi. ABD Başkanı Trump’ın seçim turlarına başlaması ile eğer kuvvetli bir destek havası esmeye başlarsa ve Dolar Endeksi yükselişe geçerse, dolar/TL kurunda da yükselişler gözlemlenebilir ve bu da gram altını 380 TL üzerine çıkarabilir.