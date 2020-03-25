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Ekonomi
Haber Giriş: 25 Mart 2020 - 09:24, /

Altın fiyatları gram bazında grafik bilgiler! Altın fiyatları ne olacak?

Altın fiyatları günden güne dalgalanma göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 309 lira seviyelerine kadar gerileyen gram altın fiyatları, bu hafta yeniden 330 düzeylerinde seyretmeye başladı. 25 Mart Çarşamba günü altın fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, buna göre işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, altın fiyatları gram bazında ne kadar oldu? İşte, günün gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler

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1

Bugün altın fiyatları hareketlilik göstermeye devam ediyor. Şu ana kadar yükseliş trendini kaybetmeyen gram altın, günün ilk dakikalarında küçük bir düşüş ile piyasalara merhaba dedi. Dün benzer seviyelerde kapanış gösteren altın fiyatları, küçük düşüşlerin ardından yeniden trendini yakaladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, altın piyasaları hakkında uzman yorumları ve altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,192 liradan alınıp 2,214 liradan satılıyor.

Altın yorumları ve gram, çeyrek altın fiyatları için lütfen sonraki sayfaya geçiniz..

2

GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Piyasaların açılışında gram altın 334 lira seviyesinde dengelendi. Çeyrek altında son durum ise 551 lira seviyelerini gösteriyor.YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,102 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "sınırsız" rüzgarı ile tarihi yükselişler kaydetti.

Fed'in önceki gün açıkladığı sınırsız tahvil alım programı sonrası borsalar dün tarihi yükselişlerinden birini kaydederken, dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetti.

Dün ABD'de S&P 500 endeksi yüzde 9,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 8,12 değer kazandı, Dow Jones endeksi de yüzde 11,37 ile 1933 yılından bu yana en hızlı günlük yükselişini kaydetti.

Altının onsu yaklaşık yüzde 5 artışla 1.627 dolara çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı ise 27-29 dolar bandında dengelendi.

Bu gelişmelere karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler ve ekonomiye etkileri konusundaki tartışmalar devam ediyor. ABD'de salgın nedeniyle işsizlik yardımı başvurularında ciddi artışlar oldu. Yoğunluktan dolayı Ohio eyaletindeki başvuru merkezinin internet sayfası çökerken, bazı eyaletlerde işsizlik kurumlarının telefonları kilitlendi.

Avrupa'da da Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler ve hükümetlerin aldığı sert tedbirler devam etse de özellikle İtalya'da yeni vaka sayısının yavaşlaması ve Fed'in rüzgarı ile borsada sigorta sektörü hisseleri öncülüğünde hızlı yükselişler görüldü.

Küresel risk iştahına bağlı yükselişin, dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin tarihinin en kötü seviyesine işaret etmesine karşın gelmesi dikkati çekti. Açıklanan verilere göre, hem imalat hem de hizmet sektörlerini içeren bileşik PMI, Avro Bölgesi'nde martta 51,6'dan 31,4'e geriledi.

Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 8,39, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 8,93, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 10,98 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 9,05 değer kazandı.

Bugün Asya borsalarının hızlı yükseliş eğilimini ikinci güne taşıması küresel risk iştahındaki artışı tescilledi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,1 artış kaydetti.

Yurt içinde, dün yüzde 5,98 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 89.286,22 puandan tamamlarken, yüzde 2'den fazla değer kaybeden dolar/TL ise 6,4203'ten kapanış gerçekleştirdi. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,4550 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, merkez bankaları ve mali politikaların desteğini alan piyasaların, gücünü koruması içine ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin azalması gerektiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin sırasıyla 95.000 ve 100.000 seviyeleri olacağını söyledi.

Analistler, dolar/TL'de ise 6,42'nin destek konumuna geldiğini belirtti.

4ALTIN FİYATLARI NE OLACAK

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

GRAM ALTINDA 318 TL SEVİYESİ KRİTİK EŞİK

Rıdvan Baştürk - Özel fon yöneticisi

Küresel piyasalarda ve ekonomilerde Corona virus etkisi sürüyor. Özellikle Avrupa’yı etkisi altına alan bu virüs, ABD ekonomisi üzerinde de etkili oluyor. Türkiye’de ise son günlerde vaka ve ölüm sayılarının arttığını görmekteyiz. Virüs etkisinin ekonomilere ve piyasalara etkisini azaltmak için neredeyse tüm ülke merkez bankaları ve hükümetler birbiri ardına adımlar atıyor. Büyük merkez bankaları faizleri düşürürken, piyasalara ise likidite sağlıyor. Tabii bu adımların piyasalarda henüz olumlu bir sonuç verdiğini söylemek zor. Daha önce de belirttiğimiz gibi para politikalarıyla bu durumu tersine çevirmek çok zor.

Peki yukarıda bahsettiğimiz gelişmelerin altın cephesine etkisi ne boyutta? Öncelikle ons altın tarafına bakalım. Normal şartlarda küresel bazda endişeler varken yani risk iştahı düşükken ons altına talep olurdu. Ancak birkaç zamandır olağanüstü şartlar yaşandığı için bu korelasyon çalışmıyor. Nakde kaçışın sürdüğü bir süreçteyiz ve ons altın da yükselmekte zorluk çekiyor. Ben 1450 dolar seviyesinin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta buradan en az 50-60 dolarlık tepkiler üretildi. Bu nedenle 1450 dolar seviyesi kırılmadan yeni bir satış baskısı oluşmayacaktır. Yukarıda ise 1520 dolar ve 1550 dolar direnç seviyeleri… Bu aşamada 1550 doların geçilmesi de zor. Kısacası ons altında 1450-1550 dolar bandını izliyoruz.

Dolar kurunda ise yükselen eğilim sürüyor. Doların küresel bazda güçlü olması ve dolar endeksinin 102 seviyelerine yükselmesi burada önemli noktalardan biri. Diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerine devam etmesi, hükümetin teşvikler açıklaması doğal olarak TL üzerinde kırılganlığa neden oluyor. Küresel bazda risklerin arttığı bu süreçte Türkiye’nin risk primi de yükseldi. Uygulanan politikalar, virüs riskini azaltmak için olsa da TL için baskı yaratıyor.

Gram altın için toparlayacak olursak, bir süredir ana yönün yukarı olduğunu ve düşüşlerin alım fırsatı vereceğinden bahsediyoruz. Bu strateji son 2-3 haftalık süreçte güzel fırsatlar verdi. Aynı görüşüm devam ediyor. Kısa vadede 312-310 TL bölgesi üzerinde kalınması yukarı yönde hareketleri desteklemeye devam edecektir. 318 TL ise kritik eşik olarak izlenebilir. 318 TL’nin geçilmesi 330 TL seviyesini potaya sokacaktır.

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