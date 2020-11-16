Altın fiyatları 16 Kasım: Anlık, canlık Gram anlık gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorumları

GRAM ALTINDA 430 TL’YE DOĞRU EĞİLİM OLUŞABİLİR Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı



Ons altın dar bantta sıkıştı. Her ne kadar aşıya yönelik olumlu haberler gelse de piyasa şu an Avrupa ve ABD’de artan vaka sayılarına kayıtsız kalamıyor. Dolayısıyla ons altın aşı haberi ile 1951 dolar seviyesinden sert bir şekilde geri çekilse de salgının yarattığı hasar belirsizlik ve risk unsurlarını tetikliyor. Bu da ons altını 1845 dolar üzerinde tutuyor.



Ons altın yatırımcıları 1845 dolar desteği aşağı yönde kırılırsa stop loss çalıştırmak kaydıyla kısa pozisyonlar denenebilir. 1900 dolar üzerindeki seyirlerin güçlenmesi hainde ise kısa pozisyonlar sonlandırılarak uzun pozisyonlar denenebilir.



