Altın fiyatları gram altın çeyrek altın ve yarım altın ne kadar 5 Aralık2020? Ons altın ve gram altın düşecek mi yükselecek mi? İşte canlı altın fiyatları

Ancak son dönemde kurdaki her geri çekilmede kurun daha yükseleceğine yönelik inancın devam ettiğine şahit olduk. Döviz tevdiat hesaplarında henüz bir çözülme yok. Bugünden yarına da hızlı bir çözülme beklemiyoruz. Ancak bunun önümüzdeki günlerde gücünün kırılmaya başlamasını bekliyoruz. Ne kadar kalıcı olur, bunu bilmek tabii ki çok zor. Ancak önümüzdeki günlerde ilk etapta 7.50 TL’ye doğru bir aşağı yönlü eğilim görebiliriz.