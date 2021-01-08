Altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar oldu? İşte 8 Ocak güncel altın fiyatları

Altın 2021’de de ‘gözde yatırım aracı’ olur mu? Murat ÖZSOY

Biz Finansal Danışmanlık - Kurucu Ortak



Altın fiyatlarının 2021 yılında ne yönde ilerleyeceğine dair öngörü ve tahminleri paylaşmaya geçmeden önce çok kısa da olsa 2020 yılındaki gelişmeleri hatırlamakta fayda var. Sebebi ise her ne kadar yeni bir yıla girmiş olsak da henüz 2020 yılında meydana gelen gelişmelerin etkisinden tam olarak kurtulmuş değiliz ve ilaveten de 2021 yılında göreceğimiz etkiler 2020 yılında alınan aksiyonların sonuçları olacak. Bu nedenle 2020 yılındaki gelişmelerden tamamen bağımsız bir 2021 öngörüsü yapamayız.