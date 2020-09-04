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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 07:05 | 

Altın fiyatları gram altın çeyrek altın bazında 4 Eylül günü ne kadar? Güncel altın yorumları

Altın fiyatları çeyrek altın ve gram altın seçeneklerindeki dalgalanma ile yakından takip ediliyor. 4 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde anlık altın fiyatları ile piyasadaki hareketliliği ölçümlemek isteyen altın yatırımcısı, buna göre altın alım ya da satım işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ons bazındaki değeri 1936 dolar seviyesinde seyreden altın fiyatları, gram ve çeyrek fiyatlarını da bu seviyeye paralel olarak belirliyor. İşte, günün altın yorumları ve güncel, anlık altın fiyatları bilgisi

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Altın fiyatlarının güncel fiyatı için araştırmalar günün erken saatlerinden başladı. Vatandaşlar, güncel çeyrek altın fiyatları ve altının gram fiyatı hakkında sorgulamalarını sürdürüyor. Vatandaşlar özellikle, gram altın ile çeyrek altının son durumu ile altının ons fiyatındaki hareketlenmeleri sorguluyor. 4 Eylül altın piyasalarında son durum ve uzman yorumları, altına yatırım yapmak isteyenlerce sorgulanıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI: GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN SON DURUM

Altın fiyatları için araştırmalar haftanın son gününde de devam ediyor. Gram veya çeyrek altın yatırımlarını doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, serbest piyasa ve Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarını an be an takip ediyor. İşte, 3 Eylül canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları...

2ALTIN KAPANIŞTA NE KADAR OLDU
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ALTIN KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,50 artışla 465,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.089,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,50 yükselişle 465,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, bir önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 463,00 463,20 465,30 465,50
Cumhuriyet Ata Lira 3.052,00 3.073,00 3.068,00 3.089,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 422,50 426,50 424,50 428,50
Lira(Tam) Ziynet 2.983,00 3.003,00 2.998,00 3.018,00
Yarım Ziynet 1.492,00 1.502,00 1.499,00 1.509,00
Çeyrek Ziynet 746,00 751,00 750,00 755,00

3ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 750 lira seviyesinde işlem görürken, 765 liradan satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 1.500 seviyesinde değer bulurken, 1.531 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altının alış fiyatı 3.087 seviyesinde işlem görürken, 3.119 liradan işlem görüyor..

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4Altın en parlak döneminde
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Altın en parlak döneminde

Eda KARADAĞ

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

2020 yılı dünya geneli için oldukça zorlu geçiyor. Eylül ayına başladığımız bugünlerde yavaş yavaş yılı bitirmeye doğru ilerliyoruz.

Covid-19 nedeniyle dünyanın durma noktasına geldiği bu yıl altın açısından olumlu geçti ve geçmeye devam ediyor.

Piyasalarda likidite sıkışıklığı, ekonomilerden daralma sinyallerinin gelmesi, ABD ile Çin arasındaki gerilim altına olan talebi arttırdı. Ağustos ayında altın tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederek 2075 dolar seviyesine yükseldi.

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Soluksuz bir yükseliş görülen altın yazıyı kaleme aldığım gün 1960 dolar seviyesinde seyrediyor. Virüs ile ilgili yavaş yavaş aşı haberlerinin gelmeye başlaması, Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamasında tünelin sonunda ışık göründüğünü belirtmesi son günlerde borsalara olumlu etkiliyor ve özellikle ABD’de S&P 500 endeksinde rekor seviyeleri izliyoruz. Bununla birlikte, ABD ile Çin arasındaki diyalog pencerelerinin sürüyor olması, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’ın piyasaların istediği mesajı vermesi de bu anlamda borsaları pozitif etkiledi. Bundan sonraki süreçte yine virüsün seyri olmaya devam edebilir.

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Orta ve uzun vade için beklentim, altında yeniden 2000 dolar seviyesinin görülebileceği yönünde. Ancak bu durumda yatırımcıların dikkat etmesini öneririm, hızlı bir yükseliş görülmesi durumunda beklemelerini ve piyasanın dinmesi durumunda sağlıklı bir şekilde stratejilerini belirlemeleri daha uygun olabilir.

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Teknik görünümde, ağustos ayı içerisinde 2075 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, aynı ay içerisinde 1860 dolar seviyesine kadar da geri çekildi. Altında görüldüğü üzere volatilite oldukça fazla. Aylık olarak ortalamalarının üzerinde seyreden ons altında 1980 dolar kritik direnç noktası olarak izleniyor ve bu direncin üzerine doğru ısrarı yeniden 2000 dolar seviyesine doğru tepkiler oluşabilir.

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Altında 1945-1932 dolar ve 1900 dolar destekleri takip edilebilir.

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