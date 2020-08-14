Altın fiyatları gram altın çeyrek altın bazında 14 Ağustos'ta ne kadar? Günün altın yorumları!

Altın fiyatlarında son durum, altın yatırımcıları tarafından günlük olarak mercek altına alınıyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak alım yaptığı altın fiyatları yeniden toparlanma dönemine girdi. Ons altın 1790 dolar seviyesine kadar düştükten sonra tepki alımlarıyla karşılaştı ve yeniden 2000 dolar sınırına yaklaştı. Haftanın dördüncü işlem gününde altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 456,2 liradan işlem gördü. İşlemini gün boyu sürdüren 24 ayar külçe altının gramı, Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,40 artışla 456,80 liradan tamamladı. Peki, 'altın fiyatları bugün ne kadar?' İşte, güncel ve anlık altın fiyatları ve uzmanların altın yorumları.



14 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI ŞU AN NE KADAR?



Altın fiyatları çeyrek altın gram altın ve ons altın bazında anlık ve güncel takipte yer almaya devam ediyor. Altın neden düştü ve ons altın neden düşüyor soruları, 14 Ağustos Cuma sabahı itibariyle de yatırımcısının gündemini korudu. Özellikle Koronavirüs'ün yaratmış olduğu olumsuz etkiler nedeniyle güvenli liman olarak altına yönelen yatırımcılar, Rusya'nın aşı açıklamasının altın fiyatları üzerinde göstereceği etkiyi yakından takip etti. ABD ve diğer otoritelerin aşının güvenilirliği üzerinde yaptığı olumsuz açıklamalar, altın fiyatları üzerindeki direncin devam etmesine neden oldu. Altın için küresel fiyatlama kriteri olan ons altın fiyatlarının 2068 dolardan 1880’lere kadar düşmesinin ardından ‘altın alınır mı?’, ‘altın fiyatları düşer mi artar mı?’ gibi sorular, analist yorumları çerçevesinde araştırılmaya başlandı.





