Altın fiyatları gram altın çeyrek altın: 1 Gram altın kaç TL'den satılıyor, altın bugün (4 Ağustos) ne kadar? İşte uzman yorumları ve canlı, anlık fiyat takip ekranı

Altın fiyatları ne kadar sorusu 4 Ağustos Çarşamba günü altın almak isteyenlerin odaklandığı konulardan oldu. Dün dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 489,2 liradan tamamladı. Altın fiyatları anlık takip ekranında grafiklerde yukarı doğru ivme kazandı. Altın piyasasında, en düşük 489 bin 100 lirayı, en yüksek ise 493 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 493 bin 350 liradan tamamladı. Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları gün sonunda şöyle oldu;



Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,6 artışla 492,60 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 798,00 lira, Cumhuriyet altını 3.266,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 492,60 liradan işlem gördü.



