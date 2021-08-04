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HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları gram altın çeyrek altın: 1 Gram altın kaç TL'den satılıyor, altın bugün (4 Ağustos) ne kadar? İşte uzman yorumları ve canlı, anlık fiyat takip ekranı
GeriEkonomi Altın fiyatları gram altın çeyrek altın: 1 Gram altın kaç TL'den satılıyor, altın bugün (4 Ağustos) ne kadar? İşte uzman yorumları ve canlı, anlık fiyat takip ekranı
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Ekonomi
Haber Giriş: 04 Ağustos 2021 - 18:18 | 

Altın fiyatları gram altın çeyrek altın: 1 Gram altın kaç TL'den satılıyor, altın bugün (4 Ağustos) ne kadar? İşte uzman yorumları ve canlı, anlık fiyat takip ekranı

Altın fiyatları canlı takip ekranı üzerinden yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde gram altın güne yatay seyirle başlamasının ardından 489 lira seviyesinde işlem gördü. Gün boyu işlemine devam eden altın fiyatları Kapalıçarşı'da günü tamamladı. Analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini kaydetti. Peki, kapanışta altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Gram altın ne kadar? İşte anlık ve canlı fiyat takip ekranı ile altın piyasasındaki son durum.

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Altın fiyatları ne kadar sorusu 4 Ağustos Çarşamba günü altın almak isteyenlerin odaklandığı konulardan oldu. Dün dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 489,2 liradan tamamladı. Altın fiyatları anlık takip ekranında grafiklerde yukarı doğru ivme kazandı. Altın piyasasında, en düşük 489 bin 100 lirayı, en yüksek ise 493 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 493 bin 350 liradan tamamladı. Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları gün sonunda şöyle oldu;

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,6 artışla 492,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 798,00 lira, Cumhuriyet altını 3.266,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 492,60 liradan işlem gördü.

2KAPALIÇARŞIDA ALTIN FİYATLARI

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

SALI ÇARŞAMBA 
Kapalıçarşı'da AltınAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)489,60489,80492,40492,60
Cumhuriyet Ata Lira3.227,003.248,003.245,003.266,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)447,00451,00449,00453,00
Lira(Tam) Ziynet3.153,003.173,003.172,003.192,00
Yarım Ziynet1.577,001.587,001.586,001.596,00
Çeyrek Ziynet789,00794,00793,00798,00

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Ons altın uluslararası piyasalarda dar bantta yatay seyrini sürdürüyor. Altında pozisyon alanalr ABD'de Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi ni bekliyor.

1802-1822 dolar arasına sıkışmış olan ons altın saat 07:42 itibariyle yüzde 0.11 oranında artışla 1812 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler piyasada bekle gör havasının oluştuğunu ancak altında yönün yukarı olacağı inancının korunduğu söyledi. Uzmanlar ayrıca Cuma günü açıklanacak olan istihdam rakamlarının 100-200 günlük hareketleri ortalamaların işaret ettiği bir hamle için ateşleyici olabileceğini dile getirdiler.

4GRAM ALTIN DA SAKİN SEYREDİYOR

GRAM ALTIN DA SAKİN SEYREDİYOR

Ons altının dar banda sıkışmasından dolayı gram altın fiyatları da sakin seyrediyor. Saat 07:42 itibariyle gram altın 490 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 488 lira, en yüksek 490 lira seviyesi görüld

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