Altın fiyatları grafik bilgileri ve 7 Nisan gram altın yorumları
7 Nisan Salı günü gram ve çeyrek altın fiyatları canlı grafik bilgileri ile takip edilmeye devam ediyor. Son 1 haftada 25 lira artış gösteren altın fiyatları, son 6 ayın ise en yüksek seviyesinde yer alıyor. Geçtiğimiz yılın aynı gününde 233 liradan alıcı bulan gram altın, bugün geldiği noktada 1 yılda yatırımcısına gram bazında 125 lira kazandırmış oldu. Peki, altın fiyatları için en son yorumlar neler oldu? İşte, 7 Nisan Salı günü için günün en son altın fiyatları bilgileri ve uzmanlardan gelen en son altın yorumları
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Küresel piyasanın güvenli limanı altın, yükseliş trendine devam ediyor. Gram altın bazında son gelişmeleri merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden altın fiyatları güncel grafik bilgileri üzerinden takiplerini sürdürüyor. Peki, gram altın fiyatları şu an ne kadardan işlem görüyor? İşte, günün gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
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GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 357 TL / Gram altın satış fiyatı 360 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 583 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 595 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 1.167 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.190 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI NE KADAR? Cumhuriyet altın alış fiyatı 2.401,00 TL / Cumhuriyet altın satış fiyatı 2.426,00 TL
İstanbul Kapalıçarşı'da 347,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 347,90 liradan, 2 bin 291 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 312 liradan, 317 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 321 liradan, 2 bin 239 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 259 liradan, bin 120 liradan alınan Yarım Ziynet bin 130 liradan ve 560 liradan alınan Çeyrek Ziynet 565 liradan satıldı.
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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için dünya genelinde merkez bankalarınca atılan adımların altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini söyledi.
Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.590 doların destek, 1.643 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 360 liranın gündeme gelebileceğini ifade etti.
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,62, altının gram satış fiyatı yüzde 3,48, dolar/TL yüzde 3,73, avro/TL de yüzde 1,84 artış kaydetti.
ABD doları yüzde 3,73 değer kazancıyla 6,6980 lira, avro da yüzde 1,84 artışla 7,2330 lira oldu.Yatırım fonları yüzde 0,09 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,28 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,87 ile kıymetli madenler fonları oldu.
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ALTIN YORUMLARI
AA Finans Analisti İslam Memiş, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere çoğu merkez bankasının faiz indirimi ve genişlemeci adımları ile birlikte hükümetlerin teşviklerinin kısa vadede altın fiyatlarını olumlu yönde desteklemesini beklediklerini ifade etti.
Kısa vadede dolar/TL'de 6,80 lira, altının gram fiyatında ise 347 lira seviyesini takip edeceğini belirten Memiş, bu seviyelerin, hem döviz kurlarında hem de altının gram fiyatında yatırımcısına iyi satış fırsatları sunabileceğini söyledi.
Memiş, altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek, 1.650 dolar seviyesinin ise önemli direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 320-347 lira bandının takip edileceğini bildirdi.
Nisanda altın fiyatlarında düşüşler görülebileceğini ifade eden Memiş, "Kısa vadeli yükselişlerden sonra nisan ile birlikte altının ons fiyatının 1.450 dolar seviyesine sarkacağını, altının gram fiyatının ise 320 lira seviyesine kadar gerileyeceğini tahmin ediyorum." dedi.