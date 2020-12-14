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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 07:42 | 

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta kazandırmıştı... Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Geçtiğimiz hafta borsa, altın, dolar ve euro yatırımcısına haftalık bazda kazandırdı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,72 kazanımla 463,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 artışla 3.076,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 746,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 752,00 liraya çıktı. Peki, altın fiyatların son durum ne? Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte, gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları…

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Gram altın 14 Aralık Pazartesi günü 464 TL'den işlem görüyor

Çeyrek altın alış fiyatı 753, satış fiyatı 762 TL,

Yarım altın alış fiyatı 1.507, satış fiyatı 1.524 TL,

Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.014,7 satış fiyatı 3.037,70 TL,

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

311 ARALIK ALTIN KAPANIŞ FİYATLARI
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11 ARALIK ALTIN KAPANIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,40 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da 471,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 471,40 liradan, 3 bin 105 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 126 liradan, 430 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434 liradan, 3 bin 35 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 55 liradan, bin 518 liradan alınan Yarım Ziynet bin 528 liradan ve 759 liradan alınan Çeyrek Ziynet 764 liradan satılıyor.

4GEÇTİĞİMİZ HAFTA YATIRIM ARAÇLARI KAZANDIRDI
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GEÇTİĞİMİZ HAFTA YATIRIM ARAÇLARI KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 1.326,13, en yüksek 1.371,00 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,99 artarak 1.370,70 puandan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 0,72 kazanımla 463,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 artışla 3.076,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 746,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 752,00 liraya çıktı.

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Bu hafta ABD doları yüzde 0,60 değer kazanarak 7,8360 liraya, euro da yüzde 0,35 artarak 9,4970 liraya yükseldi.

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Yatırım fonları geçtiğimiz hafta yüzde 0,45, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,19 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,32 ile hisse senedi fonları oldu.

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