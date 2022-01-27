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ALTIN FİYATLARI: Fed sonrası gram altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Ocak ons altın fiyatlarında son durum 2022

#ALTIN#FED Toplantısı#Ons Altın

Altın fiyatlarında son durum FED faiz kararı sonrası belli oldu. Yeni yılın ilk ABD Merkez Bankası (FED) toplantısında FED faizleri yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutma kararı alınırken piyasalarda da sert dalgalanma yaşandı. Dünkü işlemlerde yaklaşık 2 ayın zirvesini gören ons altın fiyatları FED Başkanı Powell'ın piyasalara verdiği mesajlarla 1815 dolara kadar geriledi. Çeyrek altın 1.294,00 liradan alırken, gram altın da 799,82 lira olmuştu. Peki, Fed sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 27 Ocak ons altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum.

1/4ALTIN FİYATLARI: Fed sonrası gram altın fiyatları ne kadar oldu 27 Ocak ons altın fiyatlarında son durum 2022

Altın fiyatları ne kadar? sorusu FED açıklaması sonrası gündeme geldi. Altının ons fiyatı salı günü yaklaşık 2 ayın zirvesini görürken FED açıklaması ile hareketlendi. Ons altın fiyatları, Fed’in açıklamaları öncesi 1830 dolar seviyesinde bulunurken; açıklama sonrası 1815 dolara kadar geriledi. Ons Altın fiyatları, saat 23:41 itibarıyla ise, 1,58 oranında düşüşle 1818 dolar oldu. Yarım altın 2.588,00 liradan alınıp 2.642,00 liradan satılmıştı.

2/4FED SONRASI ONS ALTIN NE KADAR OLDU

FED SONRASI ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, dünkü işlemlerde yaklaşık 2 ayın zirvesini görürken; Fed’in açıklamaları öncesi 1830 dolar seviyesinde hareket ediyordu. Altın Fed açıklamaları sonrası, ilk tepki olarak gün içi en düşük seviyesi olan 1824 dolara kadar gerilerken; Fed Başkanı Powell'ın konuşmasıyla beraber 1831 dolar seviyesinde 1815 dolara kadar geriledi. Ons Altın fiyatları, saat 23:41 itibarıyla ise, 1,58 oranında düşüşle 1818 dolar seviyesinde hareket ediyor.

3/4ALTIN NE KADAR OLMUŞTU

ALTIN NE KADAR OLMUŞTU?

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın 799,82 liradan alınırken 799,94 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 1.294,00 liradan alınıp, 1.321,00 liradan satıldı.

4/4 ALTIN FİYATLARI: Fed sonrası gram altın fiyatları ne kadar oldu 27 Ocak ons altın fiyatlarında son durum 2022

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 2.588,00 liradan alınıp 2.642,00 liradan satıldı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.174,00 liradan alınıp, 5.263,00 liradan satıldı.

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