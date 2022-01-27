ALTIN FİYATLARI: Fed sonrası gram altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Ocak ons altın fiyatlarında son durum 2022

Altın fiyatları ne kadar? sorusu FED açıklaması sonrası gündeme geldi. Altının ons fiyatı salı günü yaklaşık 2 ayın zirvesini görürken FED açıklaması ile hareketlendi. Ons altın fiyatları, Fed’in açıklamaları öncesi 1830 dolar seviyesinde bulunurken; açıklama sonrası 1815 dolara kadar geriledi. Ons Altın fiyatları, saat 23:41 itibarıyla ise, 1,58 oranında düşüşle 1818 dolar oldu. Yarım altın 2.588,00 liradan alınıp 2.642,00 liradan satılmıştı.
Altının ons fiyatı, dünkü işlemlerde yaklaşık 2 ayın zirvesini görürken; Fed’in açıklamaları öncesi 1830 dolar seviyesinde hareket ediyordu. Altın Fed açıklamaları sonrası, ilk tepki olarak gün içi en düşük seviyesi olan 1824 dolara kadar gerilerken; Fed Başkanı Powell'ın konuşmasıyla beraber 1831 dolar seviyesinde 1815 dolara kadar geriledi. Ons Altın fiyatları, saat 23:41 itibarıyla ise, 1,58 oranında düşüşle 1818 dolar seviyesinde hareket ediyor.
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın 799,82 liradan alınırken 799,94 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 1.294,00 liradan alınıp, 1.321,00 liradan satıldı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 2.588,00 liradan alınıp 2.642,00 liradan satıldı.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.174,00 liradan alınıp, 5.263,00 liradan satıldı.
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