ALTIN FİYATLARI: Fed sonrası gram altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Ocak ons altın fiyatlarında son durum 2022

FED SONRASI ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, dünkü işlemlerde yaklaşık 2 ayın zirvesini görürken; Fed’in açıklamaları öncesi 1830 dolar seviyesinde hareket ediyordu. Altın Fed açıklamaları sonrası, ilk tepki olarak gün içi en düşük seviyesi olan 1824 dolara kadar gerilerken; Fed Başkanı Powell'ın konuşmasıyla beraber 1831 dolar seviyesinde 1815 dolara kadar geriledi. Ons Altın fiyatları, saat 23:41 itibarıyla ise, 1,58 oranında düşüşle 1818 dolar seviyesinde hareket ediyor.