Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Anlık ve güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları
Yatırımların güvenli limanı olarak gördüğü altının fiyatlarında anlık değişimler yaşanıyor. Döviz kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, haftanın son işlem günün ilk dakikalarında işlem kaybına uğradı. Peki, altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Anlık ve güncel altın fiyatları verileri…
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Kovid-19 salgınıyla beraber belirsizliklerin ve risklerin arttığı küresel konjonktürde, altının onsunda ve bu paralelde gram altın fiyatlarında yükseliş başladı. Altının onsundaki yükselişten destek bulan gram altın ise geçen yılın kasım ayından bu yana görülen yukarı yönlü trendine devam etti. Bu yıl rekorunu 396,5 liraya taşıyan altının gram fiyatı, bu hafta en yüksek 392 lira seviyesinde işlem gördü. Böylece gram altında teknik açıdan 400 lira direnç seviyesi gündeme geldi. Peki, altın fiyatları son işlem gününde ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın kaç TL? İşte altın fiyatlarında son durum
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Gram altının satış fiyatı 388 lira seviyesinde işlem görürken, 384 liradan geri alınıyor. Çeyrek altının satış fiyatı 628 lira seviyesinde işlem görürken, 641 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1.282 lira olurken, 1.256 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.534 liradan işlem görürken, 2.513 liradan geri alınıyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da 387,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 387,80 liradan, 2 bin 555 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 576 liradan, 353,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 357,50 liradan, 2 bin 496 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 516 liradan, bin 248 liradan alınan Yarım Ziynet bin 258 liradan ve 624 liradan alınan Çeyrek Ziynet 629 liradan satıldı.
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Altın fiyatı 8 yılın zirvesinde!
Küresel piyasalarda yeni tip Corona virüs (Covid-19) pandemisine bağlı önlemlerin öngörülenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Fed Başkanı Powell'ın da hafta sonu Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin etkiyle altın piyasasına ilgi arttı. Altının ons fiyatında güvenli liman etkisiyle yükseliş hızlanarak son 8 yılın en yüksek seviyesi görüldü.
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Altında yükseliş sürer mi?
İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Ons altın en son 2012 yılında görmüş olduğu seviyelerde işlem görüyor. Küresel piyasalarda, salgında ikinci dalga endişesi, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ABD ekonomisinin toparlanmasının 2021 yıl sonuna kadar sürebileceğini belirtmesi güvenli limanlara olan talebin canlı kalmasını destekliyor.
Bu doğrultuda, nisan ayında aşmakta zorlandığı 1745 dolar direncini destek konumuna getiren altın için bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda yükselişini sürdürmesini beklerim. Orta ve uzun vadede altında yukarı yönde bir trend söz konusu, çünkü dünya ekonomilerinin toparlanması zaman alacak. Ayrıca salgının ne yönde şekilleneceği de fiyatlar açısından önemli.
Bu hafta yine Fed Başkanı Powell’ın konuşmaları bulunuyor, ancak söylemlerde çok ciddi bir değişiklik beklenmeyebilir. Genel resimde, Powell ABD ekonomisine yönelik olumsuz olduğu için bu ton bir süre aynı kalacaktır. Ne zaman yumuşatırsa, bu düşüncesini o zaman piyasaların daha da normalleşme yolunda hızlandığını görebiliriz.
Teknik olarak baktığımızda ise, 1777 dolar ve 1782 dolar dirençleri takip edilebilir. Bu dirençler aşılırsa 1800 dolar kapısına doğru bir hareket görülebilir. Gram altın yatırımcısı mevcutta portföylerini korumaya devam edebilir. Geri çekilmeler alım yönünde değerlendirilmeli düşüncesindeyim.