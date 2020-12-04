Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 4 Aralık altın fiyatları canlı ve anlık! Altın yorumları: 'Yüksekten altın alan ne yapmalı?'

Aynı durum gram altın için de geçerli. Gram altın, formül gereği hem ons altın hem de dolar/TL’den etkileniyor. İçinde bulunduğumuz global konjonktürde ons altın 1800 dolar seviyesine doğru geriledi. Ons altının ilerleyen süreçte 1848 dolara doğru yukarı yönde tepki vermesi beklenebilir. Ancak dolardaki geri çekilme beklentimize paralel olarak, ons altındaki yükseliş eğilimi birbirini dengeleyecektir. Gram altında 460 TL yukarı yönde aşılmadıkça, kısa ve orta vadede gram altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sınırlı kalabilir. Bu açıdan birkaç stratejiye ihtiyaç olabilir. Elinde yüksek seviyelerden gram altın yatırımı yapanlar için stratejilerden biri kol kesip pozisyonu kapatmak ve bu seviyelerden maliyete katlanmak olabilir. Bir diğeri ise, gram altın pozisyonunun bir kısmını nakde dönmek ve daha düşük seviyelerden maliyet düşürmek. Son olarak yukarı yönlü tepkilerde kademeli olarak çıkış gerçekleşebilir.



Genel olarak, bu gibi durumlarda yatırımcı psikolojisinin bozulmaya başladığını gözlemleriz. Doların daha yükseleceğine yönelik ve hatta dolar almakta geç kalındığına yönelik algılamalar henüz kırılmış değil. Bu tekrar 8.00 TL seviyesine doğru oluşan yükselişin en büyük kanıtı. Kurdaki 8.00 TL seviyesine doğru oluşan yukarı yönlü tepki alımları 8.50 TL yakınlarından dolar alan yatırımcı için belki de yakın dönemdeki son şans olabilir. 2020 yılı zor bir süreçti. 2021 yılı ise hasarlı yapıları tamir etmek açısından çok daha zorlu geçebilir. Şimdiden kalkanları güçlü kılıp, zırhları takınmakta fayda var.