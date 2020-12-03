Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? 3 Aralık canlı altın fiyatları ve analist yorumları: '2021 altının yılı olacak'

ABD dolarının değer yitirmesine rağmen ons altın düşüyor. Bunda risk iştahındaki yükselişler de etkili oldu. 1850 dolar ons altın için çok önemli bir yerdi. Bunun kırılmasıyla birlikte 1750 dolar seviyesi ana hedef alanı oldu. 1758 dolar seviyesindeki 50 haftalık ortalamadan şimdilik yukarı yönlü tepki geldi. Bu yükselişleri teknik tepki olarak okuyoruz. Bu tepki yükselişini 1810 dolar seviyelerine doğru bile görebiliriz. Ancak bunun kalıcı olacağını düşünmüyoruz.