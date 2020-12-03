Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? 3 Aralık canlı altın fiyatları ve analist yorumları: '2021 altının yılı olacak'
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçmesinin ardından gündemde yer alan yatırım enstrümanları arasında yer almaya başladı. 3 Aralık Perşembe gününe 465 TL'den giriş yapan gram altın fiyatları, ons fiyatlarının 1835 dolar seviyesine yükselmesinin ardından geçtiğimiz hafta gördüğü dipten yeniden çıkan altın fiyatları, analistlerin gündeminde de yer alıyor. Altın yorumları ile gram altının durumuna vurgu yapan analistler, altın fiyatlarının geleceğine vurgu yaptı. Peki, 3 Aralık canlı ve anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, günün altın fiyatları ve yorumları hakkında detaylı bilgiler
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1
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Bir süre 1760 dolar seviyelerinde gezinmesinin ardından yeniden 1800 üzerine çıkan ons altın fiyatları, yakın takipte yer almaya devam ediyor. Tamamen küresel piyasalara paralel bir seyir içerisinde yer alan ons altın fiyatları, gram altın ve çeyrek altın gibi seçeneklerle takip ediliyor. Çin ve Amerika piyasalarının üzerinde hızlı reaksiyon gösterdiği altın fiyatları, 3 Aralık Perşembe gününe 464 TL'den merhaba dedi. Peki, pek çok yatırımcının merakla takip ettiği altın fiyatları düşecek mi artacak mı? İşte, o konuda analistlerden gelen altın yorumları
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Gram altın, 3 Aralık Perşembe günü 464 TL'den satılırken 460 TL'den geri alınıyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 752, satış fiyatı 767 TL,
Yarım altın alış fiyatı 1.503, satış fiyatı 1.534 TL,
Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.093 , satış fiyatı 3.125 TL,
2021 YILI ALTININ YILI OLACAK Yusuf Topçu – İnvestAZ Araştırma Müdürü
Ons altında bahsettiğim 1765 dolar seviyesi dip oldu ve çok güçlü destek görevi gördü. 1800 doların altında sayılı gün geçiren ons altın tekrardan bu seviyenin üzerine çıkmış durumda. Euro/dolar paritesinin uzun bir aradan sonra 1.20’yi geçtiği günlerde 10 Aralık’taki Avrupa Merkez Bankası toplantısına da çok az bir zaman var.
4
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Büyük parasal genişlemelerin devam edeceğinin sinyalleri önceden verilmişken bu toplantı sonrası paritede aşağı, altında ise yukarı yönlü hareketler sertleşecektir. 2021 yılı altının yılı olacak ve altının bu uzun yolculuğunda 1765-1810 dolar hareketi daha başlangıç bile değil.
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Gram altında ise 540 TL’den başlayan düşüş 440 TL’ye kadar sürdü. Faizlerin artırıldığı ortamda, yabancı sermaye TL üzerinden aldığı faizden şu an için memnun ve dolar kuru 7.80 TL seviyelerinde sabit gözüküyor. Faiz koridoru daha fazla faize izin veriyor ve o alan kullanıldığı taktirde 7-7.20 TL seviyeleri mümkün. Gram altının fiyatlamasında gözler dolar kurunda olacak.
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ALTIN YORUMLARI 3 ARALIK 2020
GRAM ALTINDA SATIŞLAR HIZLANABİLİR
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Aşı haberleri rüzgarın yönünü değişti. Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD ve AB'de kullanım onayına başvurdu. Bu haberlerin daha güçlü gelmesi güvenli liman varlıklarından çıkışı desteklerden risk alma isteğini güçlendiriyor.
7
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ABD dolarının değer yitirmesine rağmen ons altın düşüyor. Bunda risk iştahındaki yükselişler de etkili oldu. 1850 dolar ons altın için çok önemli bir yerdi. Bunun kırılmasıyla birlikte 1750 dolar seviyesi ana hedef alanı oldu. 1758 dolar seviyesindeki 50 haftalık ortalamadan şimdilik yukarı yönlü tepki geldi. Bu yükselişleri teknik tepki olarak okuyoruz. Bu tepki yükselişini 1810 dolar seviyelerine doğru bile görebiliriz. Ancak bunun kalıcı olacağını düşünmüyoruz.
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Hem ons altın hem de gram altın için yükselişlerin baskıyla karşılanacağı ortam sürüyor. Gram altında da 462 TL seviyesi önemli bir yerdi. Bu seviyesinin aşağı geçilmesi ile birlikte geri çekilmeler hızlandı. Dolardaki geri çekilme etkili oluyor. Ons altındaki ana eşik seviyesi olan 1758 dolar seviyesinin aşağı yönde kırılması ve bu seviyenin altına yerleşik seyirlerin olması halinde gram altında satışlar hızlanabilir.