Altın fiyatları düşer mi? Güncel 30 Nisan gram çeyrek altın fiyatları
Geçtiğimiz hafta sonu, son bir ayın en yüksek seviyesini gören altın fiyatları, bu hafta başı itibariyle düşüş seyri göstermeye başladı. 30 Nisan Perşembe gününe 385 lira bandından merhaba diyen altın fiyatları, anlık olarak gösterdiği artış ve azalış sebebiyle yatırımcısının sıkı takibinde yer almaya devam ediyor. Ons bazında da artış yönlü hareket içerisinde olan altın fiyatları düşer mi sorusu ile pek çok yatırımcının merak ettiği yatırım enstrümanı oluyor. Peki, altın fiyatları canlı piyasada ne kadardan seyrediyor? İşte, altın fiyatları için uzman yorumları ve detaylı bilgiler
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Günlük seyrine dalgalı başlayan altın fiyatları, günün ilk dakikalarında 385 lira seviyelerinde seyretti. Piyasalarda yatırımcısının anlık olarak takip ettiği altın fiyatları, 30 Nisan Perşembe gününe önce düşüş ardından artış yönlü başladı. Altın yorumları ile yatırımlarına yön vermek isteyen pek çok yatırımcı altın fiyatları düşer mi sorusu ile fikir edinmek istiyor. Peki, altın fiyatları düşer mi ve şu an ne kadar? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?
Bugün haftalık bazda düşüş seyrinde olan gram altın fiyatları, 384 lira ile güne başladıktan sonra 385 lira seviyesine gelerek dalgalanma seyrini devam ettirdi. Son günlerde ‘Altın fiyatları ne olacak?’ sorusuna yönelik ise uzman yorumları merak edildi. Peki, bugün altın fiyatları hangi seviyelerde hareket ediyor? İşte, altın yorumları ve 30 Nisan tarihli anlık ve canlı altın fiyatları bilgisi
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Altın fiyatları için son durum şu şekilde;
Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1717 dolar seviyesinde seyrediyor.
Gram altının satış fiyatı 384 lira olurken, 381 liradan geri alınıyor. Çeyrek altının satış fiyatı 636 lira olurken, 623 liradan geri alınıyor. Yarım altının satış fiyatı 1272 lira olurken,1246 liradan geri alınıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı 2691 lira olurken,2565 liradan bozduruluyor. 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 352 lira olurken,349 liradan bozduruluyor. GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını, bunun da altın fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.
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Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altın fiyatlarındaki düşüşü sınırladığına dikkati çeken analistler, dünkü ABD Merkez Bankası (Fed) ve bugünkü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararlarının altın fiyatlarını etkileyebileceğini kaydetti.
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Analistler, ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların önemli direnç olduğunu, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini bildirdi.