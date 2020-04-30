Altın fiyatları düşer mi? Güncel 30 Nisan gram çeyrek altın fiyatları

Günlük seyrine dalgalı başlayan altın fiyatları, günün ilk dakikalarında 385 lira seviyelerinde seyretti. Piyasalarda yatırımcısının anlık olarak takip ettiği altın fiyatları, 30 Nisan Perşembe gününe önce düşüş ardından artış yönlü başladı. Altın yorumları ile yatırımlarına yön vermek isteyen pek çok yatırımcı altın fiyatları düşer mi sorusu ile fikir edinmek istiyor. Peki, altın fiyatları düşer mi ve şu an ne kadar? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler



ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?



Bugün haftalık bazda düşüş seyrinde olan gram altın fiyatları, 384 lira ile güne başladıktan sonra 385 lira seviyesine gelerek dalgalanma seyrini devam ettirdi. Son günlerde ‘Altın fiyatları ne olacak?’ sorusuna yönelik ise uzman yorumları merak edildi. Peki, bugün altın fiyatları hangi seviyelerde hareket ediyor? İşte, altın yorumları ve 30 Nisan tarihli anlık ve canlı altın fiyatları bilgisi



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