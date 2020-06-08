Altın fiyatları düşer mi artar mı? 8 Haziran gram çeyrek altın fiyatları ve altın yorumları
Yatırımcıların anlık ve canlı veriler ile takip ettiği altın fiyatları, 8 Haziran Pazartesi gününe ons değerinde 5 dolarlık artış ile merhaba dedi. Haftayı 1685 dolarlık ons değeri ile kapatan altın fiyatları, bugün 1690 dolara kadar artış gösterdi. Dolayısıyla çeyrek ve gram altın fiyatları küçük artışlarla piyasalara giriş yaptı. Altın yorumları ile piyasalardaki dengeyi yakından takip eden pek çok yatırımcı, 8 Haziran Pazartesi günü altın fiyatları çerçevesinde nasıl bir ivme yakalanacağını merak ediyor. İşte, 8 Haziran Pazartesi altın fiyatları ve günün altın yorumları bilgileri
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Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Özellikle gram ve çeyrek altındaki son durumu canlı altın fiyatlarında takip edenler, ekonomistlerin altın yorumlarını da mercek altına aldı. 8 Haziran Pazartesi günü 368 lira ile güne başlayan gram altın, önceki kapanışa göre 1 liralık bir artış göstermiş oldu. Çeyrek altın ise 596 TL’den alınırken 608 TL’den satılıyor. İşte, altın piyasalarında son durum bilgileri ve altın fiyatları güncel yorumlar.
Altın fiyatları ons bazında 1691 lira seviyelerinde seyrediyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 596 TL’den alınıyor, 608 TL’den satılıyor. GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 365 TL’den alınıyor, 368 TL’den satılıyor. YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.193 TL’den alınıyor, 1.217 TL’den satılıyor. CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.455 TL’den alınıyor, 2.480 TL’den satılıyor.
Altın yorumları için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.
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PİYASALARDAKİ İYİMSERLİK, ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI YARATIYOR
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu ortağı
Dolar endeksinde 97 seviyesinin de altına inen hızlı değer kaybı sürerken, ons altının 1.720 dolar seviyelerinde tutunmaya çalıştığını izlediğimiz bir hafta oldu. Hafta içerisinde 1.700 doların altına sert günlük inişler yaşamış olsak da yine sert geri yükseliş ile 1.700 doların üzerine çıktığını gördük ve halen 1.700 dolar ons altın için bir direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
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Makroekonomik gelişmeler açısından direncin bu derece kuvvetli olmasında rol oynayan önemli unsurlardan birisinin petrol fiyatlarının da son zamanlarda 40 doların üzerinde istikrarlı bir trend izlemesi olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu durum iç piyasada gram altına nasıl yansır diye baktığımızda 380 TL’nin altındaki fiyatların alım fırsatı için uygun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
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Piyasalar bu haftayı iyimser havada geçirmiş olsa da her an bir gerginlik haberi çıkmasının da an meselesi olduğunu unutmamak lazım çünkü şu anki fiyatlamalar tamamen bu iyimser görünüm kaynaklı. OPEC toplantısından üretim kısıntısının devam etmesi yönünde karar çıkması ile ham petrol varil fiyatının yükselmesi ve Dolar/TL kurunda 6.80 TL seviyesinin yukarı yönlü kırılma durumunun gerçekleşmesi hallerinde, bu seviyelerden alım yapan gram altın yatırımcısı için orta vadede kazançlar söz konusu olabilir.