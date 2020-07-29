Altın fiyatları düşer mi? 29 Temmuz anlık grafik bilgilerle gram çeyrek altın fiyatları ve uzman yorumları

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da, salı günü kapanışta çeyrek altın 705,00 lira, Cumhuriyet altını 2.889,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 1,63 yükselişle 435,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 428,00 428,20 435,00 435,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.820,00 2.841,00 2.868,00 2.889,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 390,30 394,30 397,00 401,00
Lira(Tam) Ziynet 2.756,00 2.776,00 2.803,00 2823,00
Yarım Ziynet 1.378,00 1.388,00 1.401,00 1.411,00
Çeyrek Ziynet 689,00 694,00 700,00 705,00