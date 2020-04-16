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Ekonomi
Haber Giriş: 16 Nisan 2020 - 08:50,

Altın fiyatları düşer mi? 16 Nisan 2020 gram çeyrek altın fiyatları bilgisi

Son bir haftada tam 20 lira artış gösteren altın fiyatları, 16 Nisan Perşembe günü yükseliş trendini sürdürüyor. Gram ve çeyrek bazında alıcısına kötü bir sürpriz hazırlayan, alıcısının ise yüzünü güldüren altın fiyatları, ons değerini de korumaya devam ediyor. Zaruri olarak altın almak zorunda olan vatandaşların altın fiyatları düşer mi sorusuna cevap aradığı süreçte, uzmanlardan gelen altın yorumları da sıkı sıkıya takip ediliyor. Peki, 16 Nisan 2020 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, uzmanlardan altın yorumları ve süreç hakkında detaylı bilgiler

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Gram, çeyrek ve ons bazında takip edilen altın fiyatları, son 1 ay içerisinde alıcısına gram bazında 70 lira civarında kazan sağladı. Alım satım işlemleri yapan kişilerin dakikalık takip ettiği altın fiyatları, güne 1715.91 dolarlık ons değeri ile başladı. Gram bazında 381 lira ile güne merhaba diyen altın fiyatları, çeyrek altın seçeneği ile de 629 liradan satışta yerini aldı. Peki, altın fiyatları haricinde altın yorumları nasıl şekillendi? İşte, 16 Nisan 2020 tarihli altın fiyatları ve gram-çeyrek altın detayları

Devamını okumak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

2ALTIN FİYATLARI 16 NİSAN 2020

ALTIN FİYATLARI 16 NİSAN 2020


Gram altının satış fiyatı 380 lira olurken, 377 liradan geri alınıyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 629 lira olurken, 616 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1258 lira olurken,1233 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2564 lira olurken,2538 liradan bozduruluyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 348 lira olurken,345 liradan bozduruluyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3ALTIN FİYATLARI ÖNCEKİ GÜNÜ NASIL KAPATTI

ALTIN FİYATLARI ÖNCEKİ GÜNÜ NASIL KAPATTI?

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,21 artışla 382,00 liradan tamamladı.

İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 620,00 lira, Cumhuriyet altını 2.537,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 382,00 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 381,00 381,20 381,80 382,00

Cumhuriyet Ata Lira 2.511,00 2.532,00 2.516,00 2.537,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 348,00 352,00 348,50 352,50

Lira(Tam) Ziynet 2.454,00 2.474,00 2.459,00 2.479,00

Yarım Ziynet 1.227,00 1.237,00 1.230,00 1.240,00

Çeyrek Ziynet 614,00 619,00 615,00 620,00

4ALTIN YORUMLARI

ALTIN YORUMLARI

Analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) dünkü raporunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkisinin beklenenden daha sert olacağına işaret edildiğini belirterek, salgına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

5ALTIN YORUMLARI-2

ALTIN YORUMLARI-2

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Bej kitap raporu ile ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve New York Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.700-1.740 dolar, gram altında ise 360-380 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.

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