Altın fiyatları düşer mi? 16 Nisan 2020 gram çeyrek altın fiyatları bilgisi

ALTIN FİYATLARI ÖNCEKİ GÜNÜ NASIL KAPATTI?
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,21 artışla 382,00 liradan tamamladı.
İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 620,00 lira, Cumhuriyet altını 2.537,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 382,00 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 381,00 381,20 381,80 382,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.511,00 2.532,00 2.516,00 2.537,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 348,00 352,00 348,50 352,50
Lira(Tam) Ziynet 2.454,00 2.474,00 2.459,00 2.479,00
Yarım Ziynet 1.227,00 1.237,00 1.230,00 1.240,00
Çeyrek Ziynet 614,00 619,00 615,00 620,00