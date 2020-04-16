Altın fiyatları düşer mi? 16 Nisan 2020 gram çeyrek altın fiyatları bilgisi

Gram, çeyrek ve ons bazında takip edilen altın fiyatları, son 1 ay içerisinde alıcısına gram bazında 70 lira civarında kazan sağladı. Alım satım işlemleri yapan kişilerin dakikalık takip ettiği altın fiyatları, güne 1715.91 dolarlık ons değeri ile başladı. Gram bazında 381 lira ile güne merhaba diyen altın fiyatları, çeyrek altın seçeneği ile de 629 liradan satışta yerini aldı. Peki, altın fiyatları haricinde altın yorumları nasıl şekillendi? İşte, 16 Nisan 2020 tarihli altın fiyatları ve gram-çeyrek altın detayları



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