Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 5 Ekim güncel ons gram altın fiyatları ve altın yorumları bilgisi

Kasım ayındaki başkanlık seçimlerine bir ay kaldı. Bu sürecin 14 günü Trump karantinada geçireceği için bu durum seçim sonucunu nasıl etkiler belirsizliği ile karşı karşıyayız. Trump’ın 70 yaş üzerinde olması ve bu rahatsızlığın belki 14 günden bile fazla sürme ihtimalini karşımıza çıkarıyor. Bu hafta, ulusal bir kanalda ilk kez karşı karşıya gelen Biden ve Trump, 14 Ekim günü ikinci kez bir araya gelecekti. Ancak bu hastalık bu tartışmanın ertelenmesine neden olabilir veya başka seçenekler gündeme gelebilir. Kısacası bu konu hakkında bir çok belirsizlik var ve öngörülmesi oldukça zor. Bu süreç risk iştahının zayıf kalmasına neden olabileceği gibi ons altını da besleyebilir.



Diğer konu başlığımız ise ABD’de yeni teşvik paketinin gündemde olması. Demokratlar 2.2 trilyon Dolarlık teşvik paketini onayladılar, şimdi sıra Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’da. Buradan belki onay olmayabilir ihtimalleri kulislerde dolaşmaya başladı. ABD Hazine Bakanı Mnuchin ve Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ile bu paket hakkında görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Şimdilik miktar olarak mutabakat sağlanmamış gibi dursa bile yine de iki Bakan umutlu olduklarını ifade ediyorlar. Eğer, paket onayı Senato’dan geçmesi durumunda en son imza aşaması Başkan Trump’ta olacak. Paket ile ilgili süreçte devam ediyor.