Altın fiyatları düşecek mi artacak mı? 3 Eylül altın yorumları ve güncel altın fiyatları
Altın fiyatları gram, çeyrek ve diğer tüm seçenekleri ile anlık olarak takip edilen enstrümanlar arasında yer alıyor. 3 Eylül altın fiyatları ile güncel altın fiyatları seyrini gözlemlemek isteyen yatırımcılar, altın yorumları ile de altın düşecek mi ve artacak mı sorusuna yanıt almayı hedefliyor. Peki, gün içerisinde ons bazında 1935 doları gören altın fiyatları için beklenti ne yönde olacak? İşte, çeyrek ve gram altın fiyatları ve altın yorumları hakkında detaylı bilgiler
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Altın fiyatları güncel ve anlık fiyatları ile gram, çeyrek bazında yatırımcılarının takibinde yer almaya devam ediyor. Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok yatırımcı, ons, gram ve çeyrek altın takibini sürdürüyor. Peki, bir süredir dalgalı seyrini sürdüren çeyrek altın ve gram altın 3 Eylül 2020 tarihinde ne kadardan seyrediyor? İşte, piyasaları yakından takip eden ve yatırımına yön vermek isteyen kişilerin araştırdığı 3 Eylül güncel gram, çeyrek altın yorumları
3 EYLÜL ALTIN FİYATLARI
Covid-19 pandemisindeki gelişmelerin belirsizlikleri artırması üzerine, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle piyasalarda altın fiyatları yükseliş eğilimini sürdürüyor. 'Güvenli liman' olarak tanımlanan altının yeni günde ne kadar olduğu, gramının ne kadardan işlem gördüğü ve diğer bilgileri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte canlı ve anlık olarak altın fiyatlarını takip edebileceğiniz ekran ve 3 Eylül güncel altın fiyatları...
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3 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 461,61 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 761,00 lira, Cumhuriyet altını ise 3.031,00 liradan satılıyor
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ALTIN DÜNÜ NASIL KAPATTI?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 463,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 463 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 463,20 liradan, 3 bin 52 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 73 liradan, 422,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426,60 liradan, 2 bin 983 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 3 liradan, bin 492 liradan alınan Yarım Ziynet bin 502 liradan ve 746 liradan alınan Çeyrek Ziynet 751 liradan satıldı.
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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ
Altın fiyatlarının anlık seyrini bu ekran üzerinden anlık ve doğru şekilde takip edebilirsiniz.
Gram altında bir süredir pozitif görüş bildiriyorum. Yukarı yönde hareketlerin sürdüğünü görmekteyiz. Dolar endeksinin son 2 yılın en düşüğünde olmasına rağmen dolar kurunun düşmemesi ve yukarı iştahın sürmesi, diğer yandan ons altında devam eden yukarı yönde potansiyel gram altını destekliyor.
Küresel faizlerin düşük seyretmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) genişlemeci politikaya devam demesi ve artan pandemi endişeleri ons altını destekliyor. 1900-1915 dolar üzerinde kalındığı sürece bu görünüm devam edecektir.
Dolar kurunda ise yukarı yönde iştah sürüyor. Ara ara düşüşler oluyor fakat bunlar çok sınırlı kalıyor. Dolar endeksinin güç kaybettiği ve son 2 yılın en düşük seviyesine geldiği bu günlerde dolar kurunun düşmemesi de gram altın için önemli bir unsur.
Toparlayacak olursak, gram altın için pozitif eğilimin süreceğini düşünüyorum. Burada 480 TL ilk önemli direnç olarak izlenebilir. Olası kar satışlarında 464 TL ilk fırsat seviye olarak göz önünde bulundurulmalıdır.