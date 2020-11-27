Altın fiyatları düşecek mi artacak mı? 27 Kasım canlı ve anlık altın fiyatları bilgisi
Ons altın bazlı bir düşüş eğilimine giren altın fiyatları, 27 Kasım Cuma günü haftanın kapanış gününde yakın takipte yer almaya devam ediyor. Çin ve ABD piyasalarındaki aşı beklentisi üzerine yeniden fiyatlanan altın fiyatları, 27 Kasım Cuma gününe gram bazında 456 TL seviyesinde merhaba dedi. Gram altın fiyatlarını anlık olarak takip eden pek çok kişi, 27 Kasım Cuma günü analistler tarafından yorumları araştırmaya başladı. Peki, altın fiyatları düşecek mi çıkacak mı? İşte, 27 Kasım canlı ve anlık altın fiyatları bilgisi
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1
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatlardaki değişikliklere göre alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Ekonomi grafiklerinde işlemini sürdüren altın fiyatlarına göre altın alım ve satımı yapacak olanlar uzmanların yorumlarını mercek altına alıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 745,00 lira, Cumhuriyet altını 3.052,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 1,31 düşüşle 459,90 liradan işlem gördü. Peki bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Kasım güncel altın fiyatları ve uzman yorumları
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Gram altın, 27 Kasım Cuma günü 458,33 TL'den satılırken 458,23 TL'den geri alınıyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 744,90 TL, satış fiyatı 761,60 TL,
Yarım altın alış fiyatı 1.490,00 , satış fiyatı 1.532,50 TL,
Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.979,90 , satış fiyatı 3.027,90 TL,
22 ayar bilezik alış fiyatı 414,90 , satış fiyatı 430,95 TL'den işlem görüyor.
ONS ALTINDA TEKNİK GÖRÜNÜM GİDEREK ZAYIFLIYOR Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Aşı gelişmeleri ve Trump'ın Biden'ın geçiş sürecine izin vermesi gibi gelişmeler piyasalarda iyimserliği artırdı. Piyasalarda risk iştahı yükselişe geçti. Güvenli liman varlıklarından çıkış, yurt dışı endekslere girişler var. Para, kısa vadede yön değiştiriyor.
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Tüm bunlarla birlikte ons altın bir süredir 1900 dolar – 1848 dolar arasındaki yatay eğilimi aşağı yönde kırdı. Ons altında teknik görünüm giderek zayıflıyor. 1792 dolar desteğinin altında oluşabilecek yerleşik seyirlerde görünüm daha da kırılganlaşabilir. Olası yükselişlerde ise 1848 dolar seviyesi aşılmadıkça görünümün güçlenmesini ve yükseliş trendi haline gelmesini beklemiyorum.
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Gram altın yatırımcısı için 460 TL seviyesi kritik bir nokta. Bu seviyesinin altı boş. Ons altının 1800 dolar seviyesinde yatay kaldığı varsayımıyla Dolar/TL’nin 8 TL seviyesinin altına gerilemesi halinde ilk etapta 450 TL seviyesi kurun daha hızlı gerilemesi halinde ise önümüzdeki günlerde 435 TL seviyesine doğru düşüşler olabilir. Buna karşın kurda 8 TL seviyesi üzerindeki seyirlerin sürmesi halinde gram altının 460 TL seviyesi üzerine tutunması ve bu seviyeden sınırlı tepki yükselişine geçmesi, beklenebilir.