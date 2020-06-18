Altın fiyatları düşecek mi? 18 Haziran altın fiyatları ve yorumları
Altın fiyatları anlık, canlı ve güncel veriler ile takip edilmeye devam ediliyor. Özellikle yatırımcısının 'Altın fiyatları düşecek mi' soruları ile gündeminde yer alan gram ve çeyrek altın seçenekleri, grafik üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Bir haftadır yatay bir seyir içerisinde yer alan altın fiyatları, 10 gün önce gördüğü 370 lira seviyelerinden artış göstererek 380 lira bandında konumlandı. Peki, piyasalardaki seyre göre analistlerin altın yorumları nasıl oldu? İşte, binlerce kişinin anlık olarak merakla araştırdığı altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
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1
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Güne 380 lira bandında merhaba dedikten sonra 381 lira seviyesine kadar yükselen altın fiyatları, çeyrek ve yarım seçeneklerinde de farklılık gösteriyor. Ons bazında önceki gün 1715 dolar seviyelerini gören altın fiyatları, bugün yeniden 1725 dolar oldu. Peki, altın fiyatları hakkında uzmanların yorumları nasıl şekillendi? İşte, altın fiyatları ve yorumları bilgisi
ALTIN FİYATLARI 18 HAZİRAN 2020
Gram altının satış fiyatı 380 lira seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altının alış fiyatı 616 lira civarında geri alınırken, 629 liradan satılıyor.
Yarım altının alış fiyatı 1.233 lira civarında bozdurulurken işlem görürken, 1.258 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.539 liradan işlem görürken, 2.564 liradan geri alınıyor.
Peki, analistlerin altın yorumları ne yönde? İşte, altın fiyatları düşer mi sorusuna yönelik bazı yorumlar
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde0,43 artışla 111.422,04 puana yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 482,08 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 111.422,04 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,22 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,00 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,21 ile kimya, petrol, plastik oldu.
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Dün 110.000-112.000 bandındaki dalgalı seyrini sürdüren BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 110.939,96 puandan tamamladı.
Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararlarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik bülteni ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın destek, 112.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.
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BoE'nin yüzde 0,10 olan politika faizinde değişiklik yapması beklenmezken, varlık alım programında artışa gidebileceği tahmin ediliyor.