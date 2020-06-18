Altın fiyatları düşecek mi? 18 Haziran altın fiyatları ve yorumları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde0,43 artışla 111.422,04 puana yükseldi.



Açılışta BIST 100 endeksi, 482,08 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 111.422,04 puana çıktı.



Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,22 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,00 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,21 ile kimya, petrol, plastik oldu.