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GeriEkonomi Altın fiyatları değer kazancıyla haftayı kapattı! Gram altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Ekim tam, yarım, çeyrek altın fiyatlarında son durum
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 10 Ekim 2020 - 01:30 | 

Altın fiyatları değer kazancıyla haftayı kapattı! Gram altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Ekim tam, yarım, çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları hafta sonu öncesi değer kazancıyla haftayı tamamladı. 9 Ekim Cuma günü piyasaların son işlem gününde gram altın ve çeyrek altın almak isteyen yatırımcılar altın fiyatlarının son durumuna odaklandı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,16 kazanımla 489,50 liradan tamamladı. Altının ons fiyatı öğleden önce önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 1.914 dolar seviyesinde hareket etmişti. Peki, Gram altın ve çeyrek altın düşecek mi? Altın ne kadar oldu? İşte, tam, yarım, çeyrek altın fiyatlarında son durum ve uzmanların altın yorumları...

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Altın fiyatlarındaki son dakika verileri güvenli liman olarak gördükleri altına yatırım yapan binlerce kişi tarafından merak ediliyor .Gram altın fiyatları, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin etkisine paralel olarak haftanın son işlem gününe tarihi rekor seviyeden başladı. Gram altın dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 481 TL seviyesinde hareket ediyordu. Peki, hafta kapanışında altın fiyatları ne kadar oldu? 1 gram kaç TL? İşte altın fiyatlarında son durum

Gram altın fiyatları, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin etkisine paralel olarak haftanın son işlem gününe tarihi rekor seviyeden başladı. Gram altın tarihi rekor seviyesini 488.52 TL seviyesine taşırken, gün içinde en düşük 483.21 TL seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 10.38 itibarıyla dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 0.78 oranında yukarıda bulunurken 486.91 TL seviyesinde hareket ediyor. Gram altın dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 481 TL seviyesinde hareket ediyordu.

2ALTIN FİYATLARI NE KADAR
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 489,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 489,50 liradan, 3 bin 224 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 245 liradan, 446,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450,25 liradan, 3 bin 151 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 171 liradan, bin 575 liradan alınan Yarım Ziynet bin 585 liradan ve 788 liradan alınan Çeyrek Ziynet 793 liradan satıldı.

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Gram altın 9 Ekim Cuma günü 488 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 792 TL seviyesinde işlem görürken, 799 liradan satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 1.584,10 TL seviyesinde değer bulurken, 1.597 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altının alış fiyatı 3.167,20 seviyesinde işlem görürken, 3.181,90 liradan işlem görüyor..

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4ALTIN ZİRVEDEN UZAKLAŞIYOR
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ALTIN ZİRVEDEN UZAKLAŞIYOR

Yaşanan bölgesel savaşlar, ticaret anlaşmazlıkları ve içinde bulunduğumuz pandemi dönemi yatırımcı için güvenli liman olarak da tanımlanan altını zirveye taşıdı. Altın 5 yılda 1.147 dolardan 2 bin doların üzerine kadar çıksa da, son dönemlerde gerileme yaşadı. Altının ons fiyatı 1880 dolar seviyelerinden işlem görürken, uzmanlar aşının bulunmasıyla altında düşüşün devam edeceği görüşünde.

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Dünyada son 5 yılda yaşanan uluslararası gerilimler ve ticaret savaşları, yatırımcılar için en önemli güvenli liman olarak gösterilen altını hızla zirveye taşıdı. 2015’in ekim ayında 1150 dolar seviyesinde olan altının ons fiyatı küresel ticaretteki belirsizlik ve güvensizlikle hızla 2 bin dolara kadar geldi. Altına olan talep artışında en büyük faktörün ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları olduğunu belirten uzmanlara göre, pandemi döneminin getirdiği güvensizlik ortamında zirve yapan altın bu ivmelenmeyi daha da yukarı taşıyabilir. Bu konuda gözler ilk önce ABD’deki başkanlık seçimlerine daha sonra ise koronavirüse karşı geliştirilmesi beklenen başarılı aşı çalışmalarına çevrilmiş durumda.

6GERİLİMLE BAŞLADI
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GERİLİMLE BAŞLADI

Uzmanlara göre ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve geldikten sonra uluslararası ticarette en büyük rakibi olarak gördüğü Çin’e karşı başlattığı mücadele küresel ticaretteki korumacılık anlayışının yayılmasına neden oldu. ABD’nin Çin’den sonra hem Avrupa Birliği (AB) ile hem de komşu ülkelerle ticaret noktasındaki sert tutumu global ekonomideki korumacılığa bağlı yavaşlamayı daha da güçlendirdi. Durgunluk sonucunda merkez bankaları tarafından piyasaya bolca para sürülürken faizler de aşağı çekildi. Düşük faiz politikası ve bol likiditenin etkisiyle altın fiyatları son 5 yılda büyük bir sıçrama yaşadı.

7PANDEMİYLE ZİRVEYE ÇIKTI
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PANDEMİYLE ZİRVEYE ÇIKTI

Küresel ticaretteki bu belirsizlik yatırımcıların güvenli liman arayışlarını hızlandırırken geçtiğimiz yıl ortaya çıkan salgın tüm dünya ekonomilerinde büyük bir daralmaya neden oldu. Küresel ekonomik talebin tarihin en düşük seviyelere gelmesi, uluslararası ticaretin durması ve ekonomideki toparlanmanın ne zaman yaşanacağına dair belirsizlik bu kez altını 2 bin 75 dolar ile tarihin en yüksek zirvesine çıkardı.

8‘AŞI ALTINI BASKILAR’
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‘AŞI ALTINI BASKILAR’

Uluslararası yatırım bankalarının önümüzdeki dönemde ons altın için yaptıkları fiyat tahminleri 3 bin doların üzerinde. Hatta 5 bin dolar tahminleri bile konuşuluyor. Ancak uzmanlar bu tahminler konusunda çok net değil. Pandemi döneminin getirdiği olumsuzlukların devam etmesi durumda altın fiyatlarının 2 bin doların üzerinde yükselmeye devam edeceğini belirten uzmanlar, “Bu konunda uluslararası piyasaların gözü kulağı ABD’deki başkanlık seçimlerinin nasıl sonuçlanacağında. Şu ana kadar anketlerin bir kısmında önde görülen başkan adayı Joe Biden’ın mı yoksa mevcut başkan Trump’ın mı seçileceği çok net değil. Seçimlerden sonra en önemli etken ise aşı çalışmaları. Başarılı bir aşı çalışması güvenli limana ihtiyacı azaltacak ve altın fiyatlarını baskılayacak” ifadelerini kullanıyor.

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