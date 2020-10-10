Altın fiyatları değer kazancıyla haftayı kapattı! Gram altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Ekim tam, yarım, çeyrek altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları hafta sonu öncesi değer kazancıyla haftayı tamamladı. 9 Ekim Cuma günü piyasaların son işlem gününde gram altın ve çeyrek altın almak isteyen yatırımcılar altın fiyatlarının son durumuna odaklandı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,16 kazanımla 489,50 liradan tamamladı. Altının ons fiyatı öğleden önce önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 1.914 dolar seviyesinde hareket etmişti. Peki, Gram altın ve çeyrek altın düşecek mi? Altın ne kadar oldu? İşte, tam, yarım, çeyrek altın fiyatlarında son durum ve uzmanların altın yorumları...
Altın fiyatlarındaki son dakika verileri güvenli liman olarak gördükleri altına yatırım yapan binlerce kişi tarafından merak ediliyor .Gram altın fiyatları, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin etkisine paralel olarak haftanın son işlem gününe tarihi rekor seviyeden başladı. Gram altın dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 481 TL seviyesinde hareket ediyordu. Peki, hafta kapanışında altın fiyatları ne kadar oldu? 1 gram kaç TL? İşte altın fiyatlarında son durum
Gram altın fiyatları, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin etkisine paralel olarak haftanın son işlem gününe tarihi rekor seviyeden başladı. Gram altın tarihi rekor seviyesini 488.52 TL seviyesine taşırken, gün içinde en düşük 483.21 TL seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 10.38 itibarıyla dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 0.78 oranında yukarıda bulunurken 486.91 TL seviyesinde hareket ediyor. Gram altın dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 481 TL seviyesinde hareket ediyordu.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı’da 489,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 489,50 liradan, 3 bin 224 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 245 liradan, 446,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450,25 liradan, 3 bin 151 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 171 liradan, bin 575 liradan alınan Yarım Ziynet bin 585 liradan ve 788 liradan alınan Çeyrek Ziynet 793 liradan satıldı.
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