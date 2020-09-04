Altın fiyatları cuma günü ne kadar oldu? Güncel Gram altın ve çeyrek altın alış satışı fiyatı ve altın yorumları...

Altın fiyatları çeyrek altın ve gram altın seçeneklerindeki dalgalanma ile yakından takip ediliyor. 4 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde anlık altın fiyatları ile piyasadaki hareketliliği ölçümlemek isteyen altın yatırımcısı, buna göre altın alım ya da satım işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ons bazındaki değeri 1936 dolar seviyesinde seyreden altın fiyatları, gram ve çeyrek fiyatlarını da bu seviyeye paralel olarak belirliyor. İşte, günün altın yorumları ve güncel, anlık altın fiyatları bilgisi



ALTIN FİYATLARI: GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN SON DURUM



Analistler, ABD pay piyasalarındaki sert düşüşle artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.