Altın fiyatları cuma günü ne kadar oldu? Güncel Gram altın ve çeyrek altın alış satışı fiyatı ve altın yorumları...

ALTIN KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,50 artışla 465,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.089,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,50 yükselişle 465,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, bir önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 463,00 463,20 465,30 465,50
Cumhuriyet Ata Lira 3.052,00 3.073,00 3.068,00 3.089,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 422,50 426,50 424,50 428,50
Lira(Tam) Ziynet 2.983,00 3.003,00 2.998,00 3.018,00
Yarım Ziynet 1.492,00 1.502,00 1.499,00 1.509,00
Çeyrek Ziynet 746,00 751,00 750,00 755,00