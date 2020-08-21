Altın fiyatları çeyrek ve gram altın canlı grafik: 21 Ağustos altın fiyatları ve yorumları
Altın fiyatları piyasalar üzerindeki hareketliliğe göre şekil almaya devam ediyor. Yatırım aracı olarak tercih edilen gram altın seçeneği, kuyumcularda ve sanal kuyum alışverişlerinde ön plana çıkıyor. Son olarak önceki gün yapılan Merkez Bankası açıklaması öncesinde pozisyonunu alan ve 1928 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın fiyatları, ardından gösterdiği toparlanma ile birlikte 21 Ağustos Cuma gününe 1950 dolar bandında giriş yaptı. Peki, günün altın fiyatları ve altın yorumları ne yönde? İşte, o konuda merak edilenler
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Gram ve çeyrek altın fiyatları hafta sonuna doğru piyasalardaki hareketini arttırdı. 21 Ağustos Cuma gününe yükselişle başlayan gram altın fiyatı 458 lira oldu. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 757 lira, Cumhuriyet altını 3.087 liradan satıldı. Merkez Bankası'nın kararının ardından, altın fiyatları grafiklerde dalgalanma yaşadı. Gram altını güvenli liman olarak kabul eden yatırımcılar, uzmanların altın yorumlarını mercek altına aldı. İşte, çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatlarında son durum.
Altın fiyatları güncel fiyatları ile yatırımcısının sıkı takibinde yer almaya devam ediyor. Piyasaların hareketinden doğrudan etkilenen yatırım araçlarından birisi olan gram altın, son olarak Merkez Bankası açıklaması ile birlikte yeni pozisyonunu aldı. Açıklama öncesinde ons bazında 1928 dolar seviyelerine kadar düşen altın fiyatları, açıklamanın ardından 1935 dolar seviyelerine artış gösterdi. Bununla birlikte gram ve çeyrek altın fiyatları da küçük artışlar ile karşılaştı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Sabah saatleri itibariyle;
Çeyrek altın 742 TL’den alınıyor, 757 TL’den satılıyor. GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 454 TL’den alınıyor, 458 TL’den satılıyor. YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.485 TL’den alınıyor, 1.515 TL’den satılıyor. CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 3056 TL’den alınıyor, 3087 TL’den satılıyor.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
Serbest piyasada önceki gün 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 456 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 456,20 liradan, 3 bin 04 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 25 liradan, 416 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 420 liradan, 2 bin 935 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 955 liradan, bin 468 liradan alınan Yarım Ziynet bin 478 liradan ve 734 liradan alınan Çeyrek Ziynet 739 liradan satıldı.
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ALTIN YORUMLARI 20 AĞUSTOS 2020
Murat ÖZSOY Biz Finansal Danışmanlık - Kurucu Ortak
Mevcut duruma baktığımızda izlenen bu genişleyici para ve maliye politikaları neticesinde faizlerin çok düşük seviyelere gerilediğini, getiri oranlarının düştüğünü, talebin güvenli liman olan ons altına çevrildiğini görüyoruz. Bunun sonucunda ons altın fiyatlarının da 2020 yılında içinde birkaç defa rekor tazelediğini izledik. Halen yıl sonuna kadar da yeni rekorların gelmesine yönelik beklentiler varlığını koruyor.
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Aylin CEVİZCİ-Stratejist
Piyasalar var olan bu gelişmeleri konuşurken, VIX yani korku endeksi düşüş eğilimi içerisinde kalmaya devam etti. Virüsün ilk çıktığı dönemlerde 60 seviyesini aşan endeks, şimdi 29 seviyesinde seyrediyor ve ons altının yükselişinde VIX’ın vermiş olduğu tepki ise oldukça sınırlıydı.
Dolayısıyla ons altın, VIX hareketinden bağımsız şekilde piyasanın riskleri altında barındırdığı her türlü unsuru sert şekilde fiyatladı ve tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Bundan sonraki süreçte yeni vaka artışları belki de ons altını bu kadar fiyatlandırabilecek mi ya da ABD – Çin arasındaki gelişmeler kıymetli metali hareketlendirmeye yetebilir mi işte bu kısım tartışmaya açık. Ama kısa bir süre içerisinde hızlı yaşanan bu yükseliş sonrası altın düzeltmeye girdi ve şimdi de denge arayışında olduğu aşikâr.
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Bu denge arayışı sonrasında yönün tayin edilebilmesi için önümüzde hangi gelişmeler var öncelikle bunları masaya koymak gerekir. Birincisi ABD’de seçim için çalışmalar ve isimler haber akışlarında kendini sıkça gösteriyorken, kasım ayı seçimleri oldukça hareketli olacağa benziyor. İkinci olarak, önce Rusya ardından ABD’den aşıya yönelik çalışmaların ilerleme kaydettiği yönünde iddialar geldi. Genel temenni aşı sürecinde eylül ve ekim gibi çözüme ulaşması. Nedeni ise mevsimsel etkiler ile grip gibi hastalıkların artmasının coronavirüs sürecini tekrardan tetikleyebileceği. Bu durumda aşının hızla sonuçlandırma isteğini doğuruyor. Bu nedenle aşıya yönelik çalışmalar altın için kritik detaylardan biri. Diğer bir gelişme ise ekonomik verilerde açılmalar sonrasında görülen toparlanma eğiliminin devam edip etmeyeceği ve bundan sonraki veriler ile Merkez Bankalarının tonunun nasıl olacağı. Son olarak da ülkelerin ve özellikle de ABD’nin teşvik konusundaki tutumu. Ki teşvikle ilgili görüşmeler sürüyor ve belki de kısa zamanda neticeye kavuşması da muhtemel. Bu nedenle altın için kritik bazı gelişmeler var ki bunlarda yönün belirlenmesi adına önemli olacak.
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Temel görünüm kıymetli metal için farklı argümanları ortaya koyarken teknik neler söylüyor diye incelemek gerekir. Çünkü temel gelişmelerin belirsizliği ve zamana yayılımlı olması kesin bir yorumdan uzak kalmaya neden oluyor. Bu nedenle birkaç teknik gösterge ile ons altını incelediğimizde dönüş sinyalleri zirve hareketi sonrası gelmiş durumda. Ama göstergelerin dönüşündeki sürecin aşağı yönlü hareketin devamına net şekilde sinyal vermediğini belirtelim. Ama burada önemli birkaç seviyenin altını çizmek gerekir. Öncelikle yukarıda 1.977 dolar seviyesi üzerine kalıcı bir görünüm temel anlamdaki gelişmeler ile oluşmadıkça satış imkanının bu bölgeden oluşabileceğini belirtelim. Aşağıda ise 1.921 dolar destek seviyesinin altına sarkmaların olması halinde düşüşlerin 1.860 dolar seviyesine kadar uzayabileceğini söyleyebiliriz.
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Fakat ons altındaki hızlı yükseliş sonrası düzeltmeyi normal karşıladığımızı belirtelim ve bundan sonraki yönün tayin edilebilmesi adına temeldeki her bir dinamiğin kritik önemde olduğunun da altını çizelim. Bu nedenle teknik görünüm düşüşe kısmi anlamda sinyal yakmasına karşın, kritik bir bölgede olan kıymetli metalin temel anlamdaki gelişmeler ile dönmesi de oldukça muhtemel. Bu nedenle belirlenecek stratejilerin güçlü destek ve direnç noktalarında dikkate alınması ara noktaların yatırımcılar için riskli bir tablo oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Son olarak da özellikle şu anki hareket alanının bekle – gör stratejik olarak yönetilmesinde fayda var.