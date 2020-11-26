Altın fiyatları çeyrek ve gram altın: 26 Kasım altın fiyatları düşecek mi artacak mı? Altın yorumları

Gram altın yatırımcısı için 460 TL seviyesi kritik bir nokta. Bu seviyesinin altı boş. Ons altının 1800 dolar seviyesinde yatay kaldığı varsayımıyla Dolar/TL’nin 8 TL seviyesinin altına gerilemesi halinde ilk etapta 450 TL seviyesi kurun daha hızlı gerilemesi halinde ise önümüzdeki günlerde 435 TL seviyesine doğru düşüşler olabilir. Buna karşın kurda 8 TL seviyesi üzerindeki seyirlerin sürmesi halinde gram altının 460 TL seviyesi üzerine tutunması ve bu seviyeden sınırlı tepki yükselişine geçmesi, beklenebilir.