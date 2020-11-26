Altın fiyatları çeyrek ve gram altın: 26 Kasım altın fiyatları düşecek mi artacak mı? Altın yorumları
Grafik bilgiler ile canlı olarak takip edilebilen altın fiyatları, 26 Kasım Perşembe günü haftanın kapanış gününe yaklaşılırken anlık olarak takip ediliyor. Küresel haberlerin doğrudan etkilediği enstrümanlardan birisi olan altın fiyatları, aşı haberleri ile fiyatlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz bahar ayında Koronavirüs dolayısıyla ortaya çıkan belirsizlik durumu, ons altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü hareketlerin ortaya çıkmasında belirleyici olmuştu. Aşının çıkacağı tarihin açıklanmasının ardından düşüş eğilimine geçen altın fiyatları, yatırımcıların yeniden anlık takip listesine girdi. Peki, 26 Kasım Perşembe günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, anlık ve canlı altın fiyatları bilgisi
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1
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BionTech ve Pfizer'ın yapmış olduğu aşı tarihi açıklamasının ardından yönünü aşağı çeviren altın fiyatları, ons bazında 1810 dolar seviyelerine geriledi. Özellikle Asya piyasalarında çok ciddi işlemler gören altın fiyatları, TSİ gece yarısı fiyatlanmaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları düşecek mi çıkacak mı? Yatırımcıların bu konudaki yorumları neler? İşte, 26 Kasım altın fiyatları ve günün altın yorumları hakkında merak edilen detaylar
2
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Gram altın, 26 Kasım Perşembe günü 463 TL'den satılırken 459 TL'den geri alınıyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 750 TL, satış fiyatı 765 TL,
Yarım altın alış fiyatı 1500, satış fiyatı 1530 TL,
Cumhuriyet altını alış fiyatı 3086, satış fiyatı 3118 TL,
22 ayar bilezik alış fiyatı 420, satış fiyatı 424 TL'den işlem görüyor.
ONS ALTINDA TEKNİK GÖRÜNÜM GİDEREK ZAYIFLIYOR Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Aşı gelişmeleri ve Trump'ın Biden'ın geçiş sürecine izin vermesi gibi gelişmeler piyasalarda iyimserliği artırdı. Piyasalarda risk iştahı yükselişe geçti. Güvenli liman varlıklarından çıkış, yurt dışı endekslere girişler var. Para, kısa vadede yön değiştiriyor.
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Tüm bunlarla birlikte ons altın bir süredir 1900 dolar – 1848 dolar arasındaki yatay eğilimi aşağı yönde kırdı. Ons altında teknik görünüm giderek zayıflıyor. 1792 dolar desteğinin altında oluşabilecek yerleşik seyirlerde görünüm daha da kırılganlaşabilir. Olası yükselişlerde ise 1848 dolar seviyesi aşılmadıkça görünümün güçlenmesini ve yükseliş trendi haline gelmesini beklemiyorum.
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Gram altın yatırımcısı için 460 TL seviyesi kritik bir nokta. Bu seviyesinin altı boş. Ons altının 1800 dolar seviyesinde yatay kaldığı varsayımıyla Dolar/TL’nin 8 TL seviyesinin altına gerilemesi halinde ilk etapta 450 TL seviyesi kurun daha hızlı gerilemesi halinde ise önümüzdeki günlerde 435 TL seviyesine doğru düşüşler olabilir. Buna karşın kurda 8 TL seviyesi üzerindeki seyirlerin sürmesi halinde gram altının 460 TL seviyesi üzerine tutunması ve bu seviyeden sınırlı tepki yükselişine geçmesi, beklenebilir.